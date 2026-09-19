Kayseri Yahyalı'da yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi, 20 büyükbaş kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi, 20 büyükbaş kurtarıldı

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Kayseri Yahyalı\'da yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi, 20 büyükbaş kurtarıldı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ağcaşar Mahallesi'nde Ali ve Osman Ay kardeşlere ait 2 katlı evin alt katındaki samanlıkta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahırdaki 20 büyükbaş hayvan mahalleli tarafından kurtarıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde alt katı ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 20 büyükbaş hayvan ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde Ali ve Osman Ay kardeşlere ait iki katlı binanın alt katındaki samanlıkta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Samanlıktaki ot balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, kısa sürede iki katlı binayı sardı. Yangın sırasında binada bulunan mutfak tüpleri nedeniyle alevler büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alt katı ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvan ise mahallelinin müdahalesiyle dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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