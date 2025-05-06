Kayseri'ye 350 Milyonluk İçme Suyu Projesi - Son Dakika
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Kayseri'ye 350 Milyonluk İçme Suyu Projesi

Kayseri\'ye 350 Milyonluk İçme Suyu Projesi

Kayseri 31 mahalleye su sağlayacak 350 milyon liralık içme suyu projesi sürüyor.

06.05.2025 12:56
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 mahallenin içme suyu talebini karşılayacak 350 milyon liralık projeyi yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Doğu Bölgesi 1'inci Etap İçme Suyu Temin Projesi sürüyor.

Projeyi yerinde inceleyen Büyükkılıç, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Projenin hummalı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, 350 milyon lira maliyetindeki projenin şehrin önemli altyapı çalışmalarından biri olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, projenin Beştepeler Terfi Merkezi'nden başlayıp İldem ve Beyazşehir mahallelerine kadar uzanacağını, Beştepeler Terfi Merkezi ile Konaklar ve İldem'e yeni içme suyu depoları yapılacağını kaydetti.

Proje tamamlandığında Kayseri'nin doğu bölgesindeki 31 mahalleye daha verimli bir içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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