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Kayseri'ye 600 Yataklı Hastane

Kayseri\'ye 600 Yataklı Hastane
31.07.2025 12:17
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Kayseri'de 90 bin metrekarelik alan, 600 yataklı hastane için tahsis edildi. Proje onaylandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin doğu bölgesinde 90 bin metrekarelik bir arsanın 600 yataklı hastane için tahsis edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, hastanenin yapılacağı İldem-Gesi bölgesinde yapımı süren içme suyu deposu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şehrin doğuya doğru büyüdüğünü ve kamu yatırımlarıyla bu gelişmenin desteklendiğini belirten Büyükkılıç, bölgeye yapılacak yeni hastane projesinin bakanlık tarafından onaylandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de desteğiyle 90 bin metrekarelik bir arsanın sağlık hizmetleri için tahsis edildiğini bildiren Büyükkılıç, Milli Emlak'ın da onayıyla bu sürecin tamamlandığını kaydetti.

Kentin bir ihtiyacının daha tamamlanacağını ifade eden Büyükkılıç, "Gesi-İldem bölgesine 600 yataklı hastaneyi bakanlığımız onayladı. Uyumun, iktidarla yerel yönetimin dayanışmasının en güzel örnekleri sergileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesinin yükünü hafifletecek bu yeni sağlık kompleksinin, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını vurgulayan Büyükkılıç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve yatırıma katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, kayseri, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'ye 600 Yataklı Hastane - Son Dakika

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