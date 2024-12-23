Kayseri'ye Yeni Cami Protokolü İmzalandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılacak Muhittin Birdal Camisi için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi makamında gerçekleştirilen törende, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde inşa edilecek Muhittin Birdal Camisi'nin inşaatı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayırsever Muhittin Birdal tarafından protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, caminin yapılacağı Anbar Mahallesi'ne önemli bir ibadet alanı kazandırılacağı için memnuniyet duyduğunu belirtti.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ne yapılacak olan Muhittin Birdal Camisi, 633 kişilik ibadet kapasiteli ve 2 katlı olarak inşa edilecek. Cami içinde okuma salonu, kadınlar mahfili ve imam odası barındıracak. Ayrıca caminin yanında bir de şadırvan yer alacak.