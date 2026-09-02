Kayseri Yeşilhisar'da ayçiçeği hasadı başladı, bu yıl rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika
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Kayseri Yeşilhisar'da ayçiçeği hasadı başladı, bu yıl rekoltede artış bekleniyor

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle yüzde 25 düşen ayçiçeği rekoltesinde bu yıl artış bekleniyor. Hasat başladı ve çiftçiler, yağışların etkisiyle dekardan 350-350 kilo verim alarak yaklaşık 9 bin ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle rekoltesinde yüzde 25 düşüş olan ayçiçeğinde hasat başladı. Bu yıl artan yağışların ardından rekoltede yüzde 25 artış bekleniyor.

Erciyes Dağı eteklerinde Türkiye'nin önemli çerezlik ay çekirdeği üretim merkezlerinden Yeşilhisar ilçesinde hasat başladı. Hasadı yapılan çekirdekler, güneşte kurutulmak üzere boş alanlara seriliyor. Geçen yıl don ve kuraklığın etkili olduğu kentte, mantar hastalığının da etkisiyle ay çekirdeği rekoltesinde yüzde 25 düşüş yaşanırken, bu yıl yurt genelinde etkili olan yağışlarla birlikte rekoltede yüzde 25 artış yaşandı.

İlçede çiftçilik ve aynı zamanda eleme üreticiliği yapan 3 çocuk babası Mustafa Çiftçioğlu (52), bu yıl iklim şartlarının verimi artırdığını söyledi. Çiftçioğlu, "1 Eylül itibarıyla ayçiçeği hasadına başlamış durumdayız. Yeşilhisar merkez ve mahalleri olmak üzere 28 bin dekar ekili ayçiçeğimiz var. Resmi rakamlara göre dekardan 350-350 kilo ortalama verim alınıyor. Yaklaşık 9 bin ton civarında yapar inşallah. Bereketli bir sezon olacak tahmin ediyoruz" dedi.

'AROMASI FARKLI OLUYOR'

Bu yıl rekoltede artış beklediklerini belirten Çiftçioğlu, "Bu yıl yüzde 20-25 gibi verimde yükselme olacak. Yağışların az olmasından dolayı geçen yıl verim düşüktü. Bu yıl kalite de olacak inşallah. Hava şartları güzel gitti. Ayçiçeğinin sevdiği iklim oldu. Yeşilhisar, Erciyes'in eteklerinde olduğu için bizim çekirdekler kaliteli oluyor. Aroması ve lezzeti diğer çekirdeklere göre çok kaliteli. Tonaj beklentimiz iyi. Fiyat da önümüzdeki hafta netleşir. Şu an herhangi bir piyasa kurulmadı. İç piyasaya gönderiyoruz. Ayrıca yurt dışına ağırlıklı Suriye'ye, ihracata gidiyor. Hasat 45 gün sürer. 15 Ekim'e kadar hasadımız olur. Bereketli bir yıl olmasını dilerim, herkese bol kazanç dilerim. Türkiye'de üretmek zorundayız. Yoksa bu çiftçi ekmezse önümüzdeki sene aynı soğan gibi çekirdek de bulamayız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yeşilhisar, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Yeşilhisar'da ayçiçeği hasadı başladı, bu yıl rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika

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