Kaz Dağları\'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu, 29 Kasım-1 Aralık arasında Kaz Dağları'nda koşulacak. Etkinliğe, bu yıl 20 ülkeden bin 700 sporcu katılacak.

Kaz Dağları'nın manzaraları atmosferinde koşulacak maraton, sporculara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yarışlar boyunca 16 köyden geçecek sporcular, zeytin bahçeleriyle çevrili bu rotalarda hem doğayla hem de yöresel kültürle iç içe bir yolculuk yapacak.

Yarışlar, 8.5, 15, 36, 66, 110 kilometre olmak üzere beş farklı parkurda düzenlenecek. Çanakkale'nin Küçükkuyu bölgesinden başlayarak Edremit sınırlarına uzanan maraton, Güre Kasabası'nda sona erecek.

"Bu organizasyon, Edremit'in doğa ve spor turizmindeki yerini daha da güçlendirecek"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kaz Dağları'nın uluslararası bir değer olduğunu vurgulayarak, "Kaz Dağları'nda böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar dilerim. Bu organizasyon, Edremit'in doğa ve spor turizmindeki yerini daha da güçlendirecek" dedi.

Geçen yıl bin 260 sporcunun katıldığı yarış, bu yıl da Kaz Dağları'nın ve Edremit Körfezi'nin uluslararası arenadaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Geniş destek ve sponsorluk

Organizasyon, Kar Spor isim sponsorluğunda; Edremit Belediyesi'nin ana sponsorluğunda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Ticaret Odası'nın destekleriyle yapılıyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilikler ve yerel yönetimlerin de katkılarıyla büyük bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Doğa, tarih ve sporun buluştuğu Kar Spor İda Ultra Maratonu, Kaz Dağları'nın eşsiz atmosferinde rekabet ve dayanıklılığın en üst seviyeye ulaştığı anlara sahne olacak.