Kaz Dağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaz Dağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek

Kaz Dağları\'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 20 ülkeden 1,700 sporcunun katılacağı Kar Spor İda Ultra Maratonu, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, doğa ve spor turizmini güçlendirmeyi hedefliyor.

26.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu, 29 Kasım-1 Aralık arasında Kaz Dağları'nda koşulacak. Etkinliğe, bu yıl 20 ülkeden bin 700 sporcu katılacak.

Kaz Dağları'nın manzaraları atmosferinde koşulacak maraton, sporculara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yarışlar boyunca 16 köyden geçecek sporcular, zeytin bahçeleriyle çevrili bu rotalarda hem doğayla hem de yöresel kültürle iç içe bir yolculuk yapacak.

Yarışlar, 8.5, 15, 36, 66, 110 kilometre olmak üzere beş farklı parkurda düzenlenecek. Çanakkale'nin Küçükkuyu bölgesinden başlayarak Edremit sınırlarına uzanan maraton, Güre Kasabası'nda sona erecek.

"Bu organizasyon, Edremit'in doğa ve spor turizmindeki yerini daha da güçlendirecek"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kaz Dağları'nın uluslararası bir değer olduğunu vurgulayarak, "Kaz Dağları'nda böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar dilerim. Bu organizasyon, Edremit'in doğa ve spor turizmindeki yerini daha da güçlendirecek" dedi.

Geçen yıl bin 260 sporcunun katıldığı yarış, bu yıl da Kaz Dağları'nın ve Edremit Körfezi'nin uluslararası arenadaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Geniş destek ve sponsorluk

Organizasyon, Kar Spor isim sponsorluğunda; Edremit Belediyesi'nin ana sponsorluğunda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Ticaret Odası'nın destekleriyle yapılıyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilikler ve yerel yönetimlerin de katkılarıyla büyük bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Doğa, tarih ve sporun buluştuğu Kar Spor İda Ultra Maratonu, Kaz Dağları'nın eşsiz atmosferinde rekabet ve dayanıklılığın en üst seviyeye ulaştığı anlara sahne olacak.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Etkinlik, Edremit, Turizm, Güncel, Aralık, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaz Dağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kaz Dağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.