Gaziantep-Nizip kara yolunda 16 Eylül günü sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, 06 KOS 33 plakalı şahsi aracıyla Gaziantep'ten Nizip'e doğru hareket halinde olan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, kontrolün kaybolmasının ardından metrelerce savrulup takla atan araçtan dışarı fırladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mahli Çağlayan, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Çağlayan, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, hastane ve adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi - Son Dakika
