Kaza Sonrası Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Mobilya Boyacısı Selim Cabalar'ın Hikayesi - Son Dakika
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Kaza Sonrası Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Mobilya Boyacısı Selim Cabalar'ın Hikayesi

Kaza Sonrası Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Mobilya Boyacısı Selim Cabalar\'ın Hikayesi

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kalan Selim Cabalar, işini kaybetti ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Şu an parka kurduğu çadırda yaşayan Cabalar, cam şişe ve kutu toplayarak geçimini sağlıyor.

17.04.2025 10:11  Güncelleme: 10:14
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ANTALYA'da uzun yıllar mobilya boyacılığı yapan Selim Cabalar (60), geçirdiği kaza sonucu işini kaybetti. Kazanın ardından koltuk değneğiyle yürüyebilen Cabalar, ekonomik durumu da bozulunca parka kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Cam şişe, kutu toplayıp satarak geçimini sağlayan Cabalar, "Bacağım düzelse mesleğime geri dönme şansım olur" dedi.

İstanbul'da yaşayan mobilya boyacısı Selim Cabalar, eşinden boşanmasının ardından Antalya'ya geldi. Burada bir boyacı dükkanında çalışan Cabalar, geçirdiği trafik kazası sonucu sakat kaldı. Koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalan Cabalar, sağlığının bozulması ile işini kaybetti. Ekonomik durumu da kötüleşen Cabalar, şu an Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi 5025 Sokak'taki Akdeniz Sanayi Parkı'na kurduğu çadırda yaşıyor. Çöpten karton ve cam şişe toplayıp, sanayide satarak geçimini sağlayan Cabalar, mesleğini yapmak istiyor. Eski eşinin öldüğünü söyleyen Cabalar, İstanbul'da müzisyenlik yapan bir oğlu olduğunu fakat görüşmediklerini belirtti.

'ARAYIP SORMAK İSTEMİYORUM'

Selim Cabalar, "Senelerdir dışarıda kalıyorum. Dükkanlarda kalıyordum önceden şu an kalamıyorum. Mobilya boyacısıyım. Eski eşim boşandıktan sonra hayatını kaybetmiş, oğlumun İstanbul'da olduğunu biliyorum. Şarkıcılık yaptığını öğrendim. Daha önce hırsızlık yapmış, gazeteden öğrendim. Arayıp da sormadım, sormak da istemiyorum. Allah'ıma çok şükür, elim ayağım tutuyor. Daha önce bana sanayide araç çarpmıştı. Sağ bacağımda problem var, değnekle yürüyorum. Cam şişe, kutu gibi şeyleri toplayıp satarak geçiniyorum. Elimden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyorum. Bacağım düzelse mesleğime geri dönme şansım olur. Şu an bu şekilde iş bulamıyorum. Sanayide parka kurduğum çadırda yatıp, kalkıyorum. Allah razı olsun bazı esnaf arkadaşlar bana yardım ediyor. İnşallah daha iyi günler görürüm" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaza Sonrası Ekonomik Zorluklarla Mücadele Eden Mobilya Boyacısı Selim Cabalar'ın Hikayesi - Son Dakika

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