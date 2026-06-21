Kazak öğrenci, 5 yılda Türkçe öğrenip bölüm birincisi oldu

Kazakistan'dan 5 yıl önce hiç Türkçe bilmeden Erzincan'a gelen 22 yaşındaki Zarina Karimzhanova, bir yıllık dil eğitiminin ardından öğrenim gördüğü bölümü birincilikle tamamladı.

Üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih eden Karimzhanova, 2021 yılında geldiği kentteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldı.

Bir yıl süren dil eğitiminin ardından EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde öğrenim görmeye başlayan Karimzhanova, lisans eğitimini bölüm birinciliğiyle tamamlayarak mezun oldu.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine, üniversitede Türk dünyasından çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kazakistan'dan gelen bir öğrencinin bölüm birincisi olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Levent, şunları kaydetti:

"Türk dünyasından, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ve Türkmenistan'dan gelen öğrencilerimiz, burada öğrenim görüyor. Bugün bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Kazakistan'dan gelen Zarina kızımız, TÖMER'de bir yıllık Türkçe eğitiminden sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirme başarısı gösterdi. Bu, bizi ziyadesiyle memnun etti çünkü Türk dünyasından gelen bir öğrencinin bizim üniversitemizin bir bölüm birincisi olması, bu öğrencimizin hem kendi ülkesinde hem de bizim ülkemizde başarılı olduğunun kanıtıdır."

Levent, yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin kültür elçileri olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' diyerek ülkemizin imkanlarını Türk cumhuriyetlerine de kullanıp birlikte değerlendirmenin ortak kültür, ortak para birimi ve ortak spor gibi birçok faktörün birlikte değerlendirilmesini istiyor. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Avrupa, Afrika ve Orta Asya'dan birçok öğrenciye Türkçe sertifika programlarıyla dilimizi öğrettik"

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Yasin Mahmut Yakar da merkezin 2010 yılından bu yana dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilere Türkçe eğitimi verdiğini anlattı.

Türkçenin yanı sıra kültürel etkileşime de katkı sağladıklarını vurgulayan Yakar, "Avrupa, Afrika ve Orta Asya'dan birçok öğrenciye Türkçe sertifika programlarıyla dilimizi öğrettik. Bunu yaparak hem kültürümüzü öğretmiş olduk hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasında çok ciddi gönül bağları, kültür bağları oluşturduk. Bu açıdan TÖMER, aynı zamanda üniversitemizin dünyaya açılan kapılarından birisi, belki de en önemlisi diyebilirim. Bugün öğrencimiz Zarina, 5 yıl önce Kazakistan'dan Erzincan'a geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu ama şu anda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü birinci olarak bitirdi. Bu, bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.

Geçen yıl Filistin, Afganistan, Türkmenistan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen 34 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiklerini anlatan Yakar, şöyle devam etti:

"Şu anda Filipinler'den, Türkmenistan'dan, Balkan ülkelerinden, Afrika'dan ve farklı ülkelerden öğrencilerimiz var. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi TÖMER olarak bu misyonumuzu, bu görevimizi büyük bir aşkla, şevkle burada görevli olan 7 arkadaşımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da üniversitemizin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye'ye hayallerimi gerçekleştirmek için okumaya geldim"

Kazakistanlı öğrenci Zarina Karimzhanova da 5 yıl önce hiç Türkçe bilmeden geldiği Türkiye'de kazandığı işletme bölümünü birincilikle tamamladığını dile getirdi.

Türkçeyi TÖMER'de öğrendiğini belirten Karimzhanova, "Türkiye'ye hayallerimi gerçekleştirmek için okumaya geldim. Kendime yeni dostlar buldum, kültürlerini öğrendim. Kökümüz Türk olduğu için Türkiye'ye geldiğim zaman hiç zorlanmadım. Buranın insanları da iyimser." dedi.

Erzincan'da yaşamanın da ulaşımın da kolay olduğuna dikkati çeken Karimzhanova, şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece eğitime odaklanabiliyorsun. Erzincan, çok sakin bir şehir. Üniversitemden çok memnunum, hocalarım da çok iyi. Üniversitenin eğitim kalitesi çok yüksek. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman hiç Türkçe bilmediğim için zorlanmıştım ama TÖMER'de Türkçeyi öğrendiğim için eğitimime çok kısa bir zamanda başlayabildim.

Kazakistan'da çok iyi bir üniversiteyi burslu kazanmıştım ama onu iptal ederek Türkiye'de üniversitelerin eğitim kalitesi yüksek olduğu için buraya geldim. Üniversitemi bitirdikten sonra Avrupa'ya ya da Çin'e gidip tekrar dil öğrenmek istiyorum. Ondan sonrada kendi ülkemde işe başlarım. Belki uluslararası ticaretle uğraşırım ya da kendi şirketimi kurarım."