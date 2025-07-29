Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması

29.07.2025 20:57
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Devlet Nişanı tevcih ettiği törende, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet ödülü, devlet nişanını sizin elinizden kabul etmek benim için büyük bir onurdur.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Devlet Nişanı tevcih ettiği törende, " Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet ödülü, devlet nişanını sizin elinizden kabul etmek benim için büyük bir onurdur." dedi.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine Devlet Nişanı tevcih edilen Tokayev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet ödülü, devlet nişanını sizin elinizden kabul etmek benim için büyük bir onurdur. Ben ulusal ve yurt dışı nişanlarını veya başka ödülleri kabul etmemeyi tercih ettim. Böyle bir karar vermiştim. Fakat sizin kararınızın önemi özel diyebiliriz. Bu, Kazak-Türk işbirliği sürecindeki manası derin tarihi bir olaydır." diye konuştu.

"Siz bu kararınızla ecdatlarımızın emanetine sadık olduğunuzu bir daha gösterdiniz." diyen Tokayev, iki ülkenin kardeşlik bağlarının güçlendiğine işaret etti.

Tokayev, Devlet Nişanı'nı Türkiye'nin tüm Kazakistan halkına gösterdiği özel bir iltifat olarak kabul ettiğini belirterek bunun, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun açık belirtisi, kutsal değerlerin göstergesi, önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Devlet Nişanı'nın ayrıca, Kazakistan-Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik karşılıklı yönelimin bir göstergesi olduğunu söyleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Değerli Cumhurbaşkanı, siz dünya düzeyindeki öngörülü, etkili, çok bilinen bir siyasetçisiniz. Bölgesel ve global istikrarlılık ile güvenliği güçlendirmeye ölçüsüz katkı sağlayan tarihi bir şahsiyetsiniz. Bilgece siyasetiniz ile ülke çıkarlarını ilerletme yolundaki özverili ve gayretli emeğinizin sayesinde böyle büyük başarılara ulaştınız. Türkiye'nin dünya arenasındaki değeri kimsenin şüphesine yol açmamaktadır. Sizin başkanlığınızda Türkiye'nin ulaştığı başarılar dünyanın her ücra köşesinde kabul edilen bir gerçektir."

"Türkiye'nin geleceği aydın, dünya arenasındaki etkisi de artacaktır"

Tokayev, Türkiye'nin dünyaca kabul gören başarıları, istikrarlı gelişimi, uluslararası topluluktaki yüksek değeri ve büyük etkisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile direkt ilişkin olduğunu belirterek "Bugün de ülkeniz ekonomik gelişim açısından dünyada önde gelen 20 devlet arasındadır. Uzmanların tahminine göre Türkiye'nin geleceği aydın, dünya arenasındaki etkisi de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni altın çağında yüksek hedeflere ulaşacağına inandığını dile getiren Tokayev, "Bizler Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye büyük katkılarına yüksek değer verdiğini vurgulayarak "Birleşen güçlerimiz ve gayretimiz sayesinde Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliği yoğun bir şekilde gelişmektedir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomi alanındaki başarıların fazlalığına değinen Tokayev, "Günümüzde Kazakistan'da 4 bine yakın Türk şirketi başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Kültürel insan ilişkilerimiz yıldan yıla gelişmektedir." dedi.

Küresel güvenlik konularında ortak tutum

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye'nin küresel güvenliği sağlama yönünde ortak tutum sergilediğini dile getirerek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında faydalı adımlar attıklarını belirtti.

Kazakistan ekonomisinin geliştiğine işaret eden Tokayev; dijitalleşme, yapay zeka, ulaşım, tarım, enerji ve sanayi alanında büyük altyapı projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda Türkiye ile ilişkilere özel önem verdiklerini vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin dış politikasının ölçülü, çok yönlü ve dengeli olduğunu belirterek diplomasi alanında Türkiye'ye özel önem atfettiklerinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletlerde (BM) reform gündemini desteklediklerine dikkati çeken Tokayev, bu konuda Türkiye ile maksat ve çıkarlarının ortak olduğunu bildirdi.

Tokayev, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında oynadığı arabulucu rolüne işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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