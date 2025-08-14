Kazakistan'da Starlink İnternet Hizmeti Başladı

ALMATI, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan, Starlink uydu internet hizmetinin çarşamba günü ülkede resmi olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayisi Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada ülke genelindeki vatandaşlara Starlink'in alçak yörünge uyduları ağı üzerinden güvenilir internet erişimi sağlanacağı belirtildi. En uzaktaki ve erişilmesi güç bölgelerde bile sabit bağlantı sunacak uygulamanın, modern dijital hizmetlere erişimi artıracağı kaydedildi.

Bakanlıkla Starlink arasında 12 Haziran'da yapılan anlaşmada şirketin hizmet sunarken Kazakistan yasalarına uyması şart koşuldu.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen bir uydu internet hizmeti olan Starlink, dünya genelinde özellikle geleneksel ağlara erişimin sınırlı olduğu veya hiç bulunmadığı bölgelerde yüksek hızlı ve bekleme süresi düşük genişbant internet bağlantısı sağlıyor.