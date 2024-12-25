Kazakistan\'da Uçak Kazasında Kelime-i Şehadet

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- Kazakistan'da uçak düştüğü sırada yolcunun kelime-i şehadet getirdiği anlar ortaya çıktı

AKTAU - Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak düştüğü sırada bir yolcunun kelime-i şehadet getirdiği anlar ortaya çıktı.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmeden önceki son görüntüleri bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Görüntüde yolcunun kazadan dakikalar önce kelime-i şehadet getirdiği görüldü. Oksijen maskelerinin açıldığı uçakta yolcuların kemerlerini bağlaması ve koridorda durmamaları talimatının verildiği duyuldu.

Şu ana kadar 32 kişi kurtarıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine giden 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, bugün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamaya göre düşen uçaktan 14'ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 32 kişi kurtarıldı.