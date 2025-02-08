Kazakistan'dan Türkiye'ye Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Kazakistan'dan Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

Kazakistan, 'Born Bold' kampanyasıyla Türkiye ile ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiriyor.

08.02.2025 18:18
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Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, ülkesinin başlattığı "Kazakistan: Born Bold" kampanyasının Türkiye ile ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi ve Kazakistan'ı Avrasya'nın önde gelen yatırım merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Başkonsolos Amankul, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası arenadaki imajını güçlendirmek amacıyla 2024 yılının sonunda "Kazakistan: Born Bold" adı altında yeni kampanya başlattığını belirtti.

Bu kampanyanın "Kazakistan'ın ekonomik dinamizmini, toplumsal ilerlemesini, yenilikçi ruhunu ve modern vizyonunu dünyaya tanıtmayı amaçlayan cesur bir adım olduğunu" ifade eden Amankul, bu çerçevede Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun da kültürel ve ekonomik bağları pekiştirmek ve iki ülke arasındaki yatırımları teşvik etmek amacıyla etkin çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Amankul, söz konusu kampanyanın "Kazakistan'ın Türkiye'deki bilinirliğini artırarak ülkeyi Avrasya'nın öncü ve cazip yatırım merkezlerinden biri haline getirmeyi" amaçladığını belirterek, bu doğrultuda, ülkesinin ticaret, tarım, imalat sanayisi, lojistik, altyapı ve dijital projelere odaklanan kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Amankul, kampanyanın öncelikli hedefleri arasında Kazakistan'ı Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olarak tanıtmanın ve ülkenin küresel pazardaki rolünü daha da güçlendirmenin yer aldığını belirtti.

Kampanyanın temel amacının Kazakistan'ın uluslararası iş dünyası, yatırımlar ve kültürel değişim için önemli bir merkez olarak imajını güçlendirmek olduğunu aktaran Amankul, "Günümüzde Kazakistan ile Türkiye arasındaki genişletilmiş ortaklık, ortak değerler ve işbirliği temelinde gelişmekte olup, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları daha da pekiştirmek amacıyla somut adımlar atılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik ticaret ve yatırım ortaklığı

Başkonsolos Amankul, "Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2024 Ocak-Ekim döneminde 4,2 milyar dolara ulaşarak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.

Kazakistan'ın Türkiye'den ilaç ve tekstil ürünleri ithal ederken, Türkiye'ye metal, petrol ürünleri ve tarım ürünleri ihraç ettiğini kaydeden Amankul, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcılar, Kazakistan'daki altyapı, sanayi ve teknoloji projelerine aktif katılım sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şu ana kadar toplam değeri 3,5 milyar doları aşan 83 proje başarıyla tamamlanmış, ayrıca 2,8 milyar dolarlık 34 yeni yatırım projesi de hayata geçirilmektedir. Bu güçlü ekonomik ortaklık, Kazakistan'ın Avrasya'nın önde gelen yatırım merkezlerinden biri olma hedefini desteklerken, iki ülke arasındaki ticari ve stratejik bağları daha da pekiştirmektedir."

Kültür ve turizmde stratejik bağlar güçleniyor

Amankul, Kazakistan ve Türkiye arasındaki köklü kültürel ve turistik bağların daha da güçlendirilmesine büyük önem verildiğine dikkati çekerek, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin sadece ekonomi ve ticaretle sınırlı kalmayıp, turizm ve kültürel etkileşimle de zenginleşmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bu doğrultuda 22 Ekim 2024'te Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle Kazakistan'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla prestijli bir fuar düzenlendiğini aktaran Amankul, etkinlikte katılımcıların "Kazakistan'ın büyüleyici bozkırları, mistik tarihi mirası ve eşsiz doğa harikalarıyla tanışma fırsatı" bulduğunu aktardı.

Amankul, etkinliğin turizm alanındaki ortak projeleri teşvik eden ve sektördeki işbirliklerini güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirliği derinleşiyor

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğunun Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda yeni ufuklar açarak iki ülkenin ortak geleceğine önemli katkılar sunduğunu belirten Amankul, "Kazakistan'ın küresel sahnedeki yükselen konumu, halkının büyük hedefleri ve yenilikçi kalkınma vizyonu, ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştirmektedir. Ekonomik potansiyelinin giderek güçlenmesi ve uluslararası arenadaki rolünün artması, Kazakistan için önemli fırsatlar doğurmakta ve ülkeyi Avrasya'nın önde gelen merkezlerinden biri haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Amankul, bu güçlü ortaklığın Kazakistan'ın uluslararası arenadaki etkisini artırırken, Türkiye ile olan bağlarını da daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturttuğunu vurguladı.

Ortak projeler ve karşılıklı yatırımlar, büyüme ve kalkınma hedeflerine güçlü ivme kazandıracak

Kazakistan'ın "büyük fırsatlar sunan, istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak, küresel iş dünyasında kendine sağlam bir yer edindiğini" kaydeden Amankul, "Türkiye ile stratejik işbirliğinin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik, ihracat, yatırım ve kültürel ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya olanak tanıyacaktır. Bu doğrultuda, ortak projeler ve karşılıklı yatırımlar, iki ülkenin de büyüme ve kalkınma hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Amankul, Kazakistan'ın uluslararası alanda tanıtılması, yatırım fırsatlarının teşvik edilmesi ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi yönünde atılan her adımın ülkesinin "sürdürülebilir kalkınmasına ve halkının refahına" doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, "Küresel ölçekte daha rekabetçi ve cazip bir destinasyon olma yolunda ilerleyen Kazakistan, uluslararası ortaklıklarını güçlendirerek, yenilikçi projeler ve güçlü ekonomik bağlarla geleceğe emin adımlarla yürümektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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