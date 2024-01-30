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Kazakistan, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak askeri tatbikat yapacak - Son Dakika
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Kazakistan, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak askeri tatbikat yapacak

Kazakistan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleriyle "Kaplan Yolu-2024" adı altında ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından planlanan uluslararası askeri tatbikatlar arasında Kazak-Türk ortak tatbikatının yanı sıra diğer Orta Asya ülkeleriyle ve Hazar Denizi ülkeleriyle de ortak tatbikatlar düzenlenecek.

Kazakistan, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak askeri tatbikat yapacak
30.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:46
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Kazakistan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleriyle "Kaplan Yolu-2024" adı altında ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Kazinform'da yer alan habere göre, bu yıl Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından bir dizi uluslararası askeri tatbikatların yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda Kazak ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında "Kaplan Yolu-2024" ortak askeri tatbikatının yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ortak "Birlestik-2024" tatbikatı düzenlenecek.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün "Yıkılmaz Kardeşlik" ortak tatbikatı da bu yıl sonbaharda Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus ile de ikili ortak tatbikatlar gerçekleştirmeyi planlayan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Hazar Denizi ülkelerinin (Kazakistan, Azerbaycan, İran ve Rusya) de ortak deniz tatbikatında yer alacak.

Kaynak: AA
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