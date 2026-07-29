Kazakistan ve ABD, İHA Saldırılarını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan ve ABD, İHA Saldırılarını Görüştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan ve ABD, Karadeniz'deki İHA saldırılarını ve CPC durumunu telefonla ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) etrafındaki mevcut durumu ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Köşerbayev ile Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, genişletilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde ikili gündemde yer alan güncel konuları değerlendirdi. Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Bakanlar, Karadeniz'de faaliyet gösteren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu etrafındaki mevcut durumu da ayrıntılı şekilde görüştü.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, geçen hafta Karadeniz'deki CPC deniz terminalinde petrol yüklemesi yapan tankerlere yönelik İHA saldırılarının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle ülkenin petrol üretiminin geçici süreyle azaltıldığını açıklamıştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da 17 ve 19 Temmuz'da Karadeniz'de CPC altyapısı üzerinden petrol taşıyan sivil tankerlere düzenlenen İHA saldırılarını kınamış, söz konusu saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez bir girişim olduğunu bildirmişti.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometre uzunluğundaki CPC boru hattı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Kazakistan, Karadeniz, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ve ABD, İHA Saldırılarını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:50:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Kazakistan ve ABD, İHA Saldırılarını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.