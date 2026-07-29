Kazakistan ve ABD, İHA Saldırılarını Görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) etrafındaki mevcut durumu ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Köşerbayev ile Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, genişletilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde ikili gündemde yer alan güncel konuları değerlendirdi. Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Bakanlar, Karadeniz'de faaliyet gösteren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu etrafındaki mevcut durumu da ayrıntılı şekilde görüştü.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, geçen hafta Karadeniz'deki CPC deniz terminalinde petrol yüklemesi yapan tankerlere yönelik İHA saldırılarının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle ülkenin petrol üretiminin geçici süreyle azaltıldığını açıklamıştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da 17 ve 19 Temmuz'da Karadeniz'de CPC altyapısı üzerinden petrol taşıyan sivil tankerlere düzenlenen İHA saldırılarını kınamış, söz konusu saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez bir girişim olduğunu bildirmişti.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometre uzunluğundaki CPC boru hattı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.