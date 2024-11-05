Kazakistan ve Fransa'dan Stratejik Ortaklık Adımı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kazakistan ve Fransa arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlayan "ortak bildiriyi" kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Paris'te resmi törenle karşılanan Tokayev, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndaki görüşmede Tokayev ve Macron, ülkeler arasındaki mevcut işbirliği düzeyini değerlendirdi. Özellikle enerji, ulaştırma ve taşımacılık, tarım, makine mühendisliği, sanayi, dijital kalkınma, sağlık, çevre, kültür alanlarındaki işbirliğini ele alan taraflar bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev ve Macron, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyareti önemli bulduklarını belirterek, "Fransa, Avrupa Birliği'nde, Kazakistan'ın yakın ve güvenilir ortağıdır. Astana ile Paris arasında her düzeyde karşılıklı anlayışa dayalı siyasi diyalog oluştu." dedi.

Görüşmelerde ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin ihtiyacına dikkati çektiklerini aktaran Tokayev, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi 4,2 milyar dolar oldu. Bu yıl ise bu rakama 9 ayda ulaşıldı." diye konuştu.

Tokayev, özellikle "yeşil enerji", nadir metaller, çevre, su yönetimi, inovasyon ve yapay zeka alanlarını ele aldıklarını belirterek, "Aynı zamanda uluslararası taşımacılık koridorlarının geliştirilmesinin önemini vurguladık. Tarım, sağlık, finans ve turizm sektörlerinde yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık." dedi.

Macron ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Tokayev, "Tüm sorunların barışçıl ve siyasi-diplomatik yollarla çözülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 2008'den itibaren stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Fransız-Kazak ilişkilerinin bugün de önemini ve geçerliliğini kanıtladığını söyledi.

Macron, Kazakistan ile bölgesel ve uluslararası kilit sorunlara yönelik Birleşmiş Milletler Şartı temelindeki toprak bütünlüğü ilkesine ve insan haklarının korunmasına dayalı benzer görüşleri paylaştıklarını vurguladı.

İklim değişikliği ve terörle mücadele gibi küresel çağrılara karşı birlikte mücadele etmenin önemine dikkati çektiklerini belirten Macron, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi karşılıklı büyüme için yeni fırsatlar getireceğine olan güvenini dile getirdi.

Tokayev ve Macron, ortak basın toplantısı sonrası Kazakistan ile Fransa'nın stratejik ortaklığını güçlendirmeyi amaçlayan "ortak bildiriyi" imzaladı.

Bunun yanı sıra iki ülke hükümetleri arasında 5 işbirliği anlaşması yapılırken, ayrıca toplam değeri 2,2 milyar dolar olan 14 ticari belgeye de imza atıldı.