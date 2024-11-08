Kazdağları'nda Ağaç Kesimine Protesto - Son Dakika
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Kazdağları'nda Ağaç Kesimine Protesto

HKP, Cengiz Holding'in projeleri için Kazdağları'ndaki ağaç kesimlerine karşı protesto düzenledi.

08.11.2024 00:40
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(ÇANAKKALE) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve beraberindeki heyet, Kazdağları'nda Halilağa Altın ve Bakır Madeni Projesi için başlatılan ağaç kesimine tepki gösterdi. Çolak, "Neden her zaman bu beşli çete karşımıza çıkıyor? Çünkü bunlar siyasi iktidarla içli-dışlıdır. Buradaki kaynaklarda aynı zamanda siyasi iktidara akmaktadır. Asgari ücretle çalışan bir emekçi kardeşimizden 6 bin TL civarında vergi alan bu devlet, beşli çetenin vergi borçlarını da silmektedir. Bu kanunsuzluklara, vurgunlara, talanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve beraberindeki heyet, Cengiz Holding'in Halilağa Altın ve Bakır Madeni Projesi kapsamında Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyündeki ağaç kesimini protesto etti. Heyet ilk Hacıbekirler köyü sakinleriyle bir araya geldi ve ardından açıklama yaptı.

"Çanakkale geçilmez, ağaçlar kesilmez, harami Cengiz Kazdağları'ndan defol", "Kahrolsun insan, doğa, hayvan düşmanı para babaları düzeni" ve "Sermaye gölgesini satamadığı ağacı keser" yazılı döviz taşıyan partililer, "Cengiz defol, Kazdağları bizimdir", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attı. Tacettin Çolak, şunları kaydetti:

"Ortada usulüne uygun alınmış bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yok. Mahkemeler farklı müdahalelerle istedikleri gibi kararlar veriyor. Dünyanın gözü önünde bu katliamı yürütüyorlar. Bunlar memleketin meralarına göz diktiler, kıyılarına göz diktiler, o güzelim doğal göllerine göz diktiler. Bakın geçtiğimiz yıllarda ülkedeki meraları yapılaşmaya açtılar ve bunun için yönetmelik değişiklikleri yaptılar. HKP'nin bu yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay'da açtığı davada hem Danıştay savcısı, hem tetkik hakimi, hem de iki tane Danıştay üyesinin iptal yönünde oy kullanması ve görüş belirtmesine rağmen maalesef siyasal etkiyle hareket ederek davamızı reddettiler.

Şimdi bunlar bu katliamı yaparken de aslında kendi kasalarını düşünüyorlar. Örneğin madencilikte tekniğin son sözü uygulamalar var. Yeni gelişmiş teknikler var. Onu uygulamıyorlar. Kendileri açısından maliyeti en düşük olan açık ocak tercih edilerek hem çevre katliamını boyutlandırıyorlar hem de gelecekte çevre köylerimizdeki köylülerimizin tarım alanlarını da katletmiş oluyorlar. Buradaki su kaynaklarını da katliam uygulamış durumdalar. Geçen yıl Akbelen'de yine açık madencilikle bölgenin su kaynaklarını kestiler. Burada da çevre halkının su kaynaklarını tahrip edecekler.

"Neden her zaman bu beşli çete karşımıza çıkıyor?"

Bunlarda ne vicdan var, ne insaf var. Bunlar inandıkları dinin ayetlerine uymayan katliamlar yapıyorlar, bunlar sahte Müslüman. Gerçek Müslüman olsalar bu katliamları böylesine gönül rahatlığı içinde yapamazlar. Peki neden Cengiz Holding? Bunların gözü doymadı, memleketin her tarafını santim santim kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bu iktidar, Seydişehir Aliminyum Tesisleri'ni 305 milyon dolara, yok pahasına Cengiz Holding'e peşkeş çekti. Oradaki Oymapınar Barajı'nı da bunlara peşkeş çektiler. Neden her zaman bu beşli çete karşımıza çıkıyor? Çünkü bunlar siyasi iktidarla içli-dışlıdır. Buradaki kaynaklarda aynı zamanda siyasi iktidara akmaktadır. Bunlar vurgunda, talanda hiç sınır dinlemiyorlar. Asgari ücretle çalışan bir emekçi kardeşimizden 6 bin TL civarında vergi alan bu devlet, beşli çetenin vergi borçlarını da silmektedir. HKP olarak kanunsuzluklara, vurgunlara, talanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."

Çolak ve beraberindeki heyet, açıklamanın ardından ağaç kesim alanına giderek bir süre ağaç kesimini durdurdu. Çolak, "Devlet orman katliamcısı hale gelmiştir. Biz burada Anayasa'nın 56'ıncı maddesine göre koruma görevi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Cengiz holding, Son Dakika

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