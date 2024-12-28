Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kazdağları\'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kazdağları'nda yoğun kar, Edremit-Yenice yolu trafiğinde aksamalara ve uzun kuyruklara neden oldu.

28.12.2024 17:16
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Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Gülsüm Ana, Hanlar, Deve Boynu mevkilerindeki yoğun kar nedeniyle durma noktasına gelen trafikte güçlükle ilerliyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu bölgede yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmeleri nedeniyle uzun araç kuyruklar oluştu.

Edremit İlçe Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgeye yolculuk yapacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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