Kazdağları'nda Kayıp Kişi Bulundu

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Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki yer alan Kazdağları'nda kaybolan bir kişi bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nin Kazdağları mevkisinde bir kişinin kaybolduğu bilgisi geldi.

Bunun üzerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 55 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişi sağ olarak bulundu.