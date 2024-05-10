KBÜ\'de Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. Yılı Programı Gerçekleştirildi

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Bir Millet İki Devlet Şiarıyla Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı" programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okumasıyla başladı.

Karabük Azerbaycanlılar Dayanışma, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eşgin İsmaylov, Aliyev'in, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere her zaman büyük önem verdiğini belirtti.

Aliyev'in temelini attığı bu ilişkilerin günümüzde de devam ettiğini aktaran İsmaylov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında bağımsızlığını ilk tanıyan ülke yine kardeş ülke Türkiye olmuştur. 2021'de Karabağ'ın işgalinin son bulmasıyla sonuçlanan 44 günlük vatan savaşında Türkiye tek yumruk olarak bizim yanımızda yer aldı. İşgalden sonra Karabağ'ın imarı ve inşasında da Türkiye, kardeş ülkenin yanında yer almıştır. Bütün bunlar kardeşliğimizin yansımasıdır."

İsmaylov'un konuşmasının ardından Aliyev'in hayatını anlatan video gösterimi yapıldı.

Video gösterimin ardından konuşan KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Özcan Büyükgenç de Azerbaycanlı gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Başarılarınızla gurur duyduk. Ülkenizi çok iyi temsil ettiğinizi görüyoruz. Kendi içinizdeki birlik, beraberlik bizleri de mutlu ediyor. Biz her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın da konuşmasında Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." sözünü hatırlatarak görüşlerini paylaştı.

Program konuşmaların ardından şiir dinletisi, yöresel müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Müsabakalarda başarı elde eden sporculara ve programa katkı verenlere teşekkür belgelerinin de verildiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.