KBÜ, Hızla Büyüyen Bir Üniversite Haline Geldi - Son Dakika
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KBÜ, Hızla Büyüyen Bir Üniversite Haline Geldi

Mehmet Ali Şahin, Karabük Üniversitesi'nin 18 yılda hızla geliştiğini vurguladı.

08.02.2025 17:46
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Üniversitesinin (KBÜ) "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim Göz Bebeğimiz" çalışması kapsamında değerlendirmede bulundu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında değerlendirmede bulunan Şahin, üniversitenin kısa sürede gelişip büyüdüğünü belirtti.

Şahin, öğrenci sayısının 4 binden 50 bine geldiğini aktararak, "Bu şu demektir aynı tarihte kurulan üniversiteler içerisinde en hızlı gelişen üniversite Karabük Üniversitesi olmuştur. 18 sene içerisinde Karabük Üniversitesi artık Türkiye'nin her yerine mezun ettiği insanlarla hem akademik kadrolarla hizmet ediyor hem de değişik mesleklerden insanlar Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KBÜ'nün tüm Karabük'e hizmet eden üniversite haline geldiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesinde veya başka üniversitelerde eğitim alan özellikle Afrika'dan çok öğrenci var. Mezun olduklarında düşünüyorum da bunlar kendi ülkelerinde önemli görevlere gelecekler. Milletvekili olacak var, bakan olacak var. Belki daha ileri noktalara gelecekler var. Türkiye'yi tanımış, Türk insanını tanımış hatta az veya çok Türkçe de öğrenmiş olan bu insanlar Türkiye ve o ülkeler arasında önemli köprü oluyorlar."

Şahin, KBÜ'nün artık tüm Karabük'ü temsil ettiğini vurgulayarak, "Artık Karabük üniversite kenti haline gelmiştir çünkü kurulduğu andan beri sürekli gelişen üniversitenin dünya çapında da bu başarıları yakalaması mümkündü. Nitekim oraya doğru hızla ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yüksek İstişare Kurulu, Mehmet Ali Şahin, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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