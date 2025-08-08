KBÜ Rektörü\'nden YÖK Başkanı\'na Ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, görevine yeniden atanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ile ulusal ve uluslararası akademik ağların güçlendirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Ziyarette KBÜ öncülüğünde insan ve toplum merkezli bakış açısıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyaç ve sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan bu yıl ikincisi düzenlenecek Sosyalfest ile KAPGEM tarafından kamu politikaları alanında bilim temelli geliştiren raporlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kırışık, Özvar'a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek, görev süresinin hayırlı olmasını temenni etti.