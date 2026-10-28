KDK'nın 2027 bütçesi komisyonda görüşüldü, başvurular yüzde 59,86 arttı - Son Dakika
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KDK'nın 2027 bütçesi komisyonda görüşüldü, başvurular yüzde 59,86 arttı

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KDK\'nın 2027 bütçesi komisyonda görüşüldü, başvurular yüzde 59,86 arttı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay ve KDK'nın 2027 bütçeleri görüşüldü. Sayıştay 2025 yılı denetim programında 248 raporu TBMM'ye sunarken, KDK'ya 1 Ocak-15 Ekim 2026 arasındaki başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,86 arttı.

Haber: Ogün Akkaya - Erva Gün

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2027 yılı bütçeleri görüşüldü. Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2025 yılı denetim programı kapsamında 248 denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu ve 460 mahalli idarenin denetlendiğini açıklarken, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kuruma 2026'nın 10 ayında yapılan başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,86 arttığını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM Başkanlığı, KDK ve Sayıştay'ın 2027 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2025 yılı denetim programı kapsamında 248 denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu, mahalli idarelere ilişkin 460 kamu idaresinin denetlendiğini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise kuruma 1 Ocak-15 Ekim 2026 arasındaki başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,86 arttığını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda TBMM Başkanlığı, KDK ve Sayıştay'ın 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, komisyondaki sunumunda kurumun görevleri, 2025 yılı denetim sonuçları ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yener, Sayıştay'ın merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemekle görevli olduğunu belirtti.

SAYIŞTAY'DAN 248 DENETİM RAPORU

Yener, 2025 yılı denetim programı kapsamında 5018 sayılı kanuna tabi kamu idareleri ile diğer kurumlara ilişkin toplam 248 Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu, mahalli idarelere yönelik denetimlerde ise 460 kamu idaresinin incelendiğini kaydetti.

Mahalli idareler kapsamında 18 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 33 büyükşehir belediyesine bağlı idare, 23 il belediyesi, 290 ilçe belediyesi, 55 mahalli idare şirketi ve birliği ile 11 yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının denetlendiğini aktaran Yener, kamu işletmelerine ilişkin 104 Sayıştay raporunun da aralık ayında TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Yener, 2025 yılı denetimleri sonucunda Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Mali İstatistik Değerlendirme Raporu'nun TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

KDK'YA BAŞVURULAR YÜZDE 59,86 ARTTI

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da KDK'nın faaliyetleri ve 2027 yılı bütçe teklifi hakkında komisyonda sunum yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na 1 Ocak-15 Ekim 2026 arasında 26 bin 139 başvuru yapıldığını belirten Akarca, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında başvurularda yüzde 59,86 artış yaşandığını açıkladı.

Akarca, 15 Ekim 2026 itibarıyla 22 bin 197 başvurunun karara bağlandığını, bunların 5 bin 685'inin kabul edilebilir nitelikte değerlendirildiğini bildirdi.

Dostane çözüm yoluyla sonuçlandırılan başvurular ile tavsiye, kısmen tavsiye ve kısmen ret kararları birlikte değerlendirildiğinde kurumun başvuruların yüzde 80,07'sinde sorunun çözümüne yönelik sonuç elde ettiğini ifade eden Akarca, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuk hakları alanlarında özel rapor çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

KDK'NİN 2027 BÜTÇE TEKLİFİ 638,4 MİLYON LİRA

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'na 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 470 milyon 508 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Kurumun 2027 yılı bütçe teklifinin ise 638 milyon 434 bin lira olduğunu açıklayan Akarca, bütçe planlamasının önceki yılın ödenek dağılımıyla oransal olarak benzerlik gösterdiğini bildirdi.

Akarca ayrıca, kurumun hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla farklı illerde vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve yerel yöneticilerle bir araya geldiğini; üniversitelerle iş birliği çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA
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