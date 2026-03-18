Elazığ'ın Keban ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, askeri erkan, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı - Son Dakika
