Keban'da Gıda Denetimi Yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda teknik personeller tarafından vatandaşların alışverişte yoğun olarak tercih ettiği işletmelerde denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İşletmeler denetlenerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.