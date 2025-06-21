Elazığ'ın Keban ilçesinde kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) ile 3 köyün tarım arazisi sulanacak.
İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Denizli, Nimri ve Dürümlü köylerini kapsayan Baraj Pompaj Sulama Tesisi, GES destekli altyapısı tamamlanarak hizmete sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Projenin tamamlanmasıyla 1328 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. 60 çiftçi doğrudan faydalanmaya başlamıştır. İl Özel İdaresi olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Güneş Enerjisi ile Sulama Projesi - Son Dakika
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