Keban Emniyetinden şehit ailelerine ziyaret

09.04.2026 17:30
Elazığ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ailelerini ve yakınlarını ziyaret etti.

Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve beraberindeki emniyet personeli, İstanbul'da şehit olan polis memuru Mehmet Emin Aydın ile Hakkari'de şehit olan polis memuru Orhan Akpunar'ın ilçede ikamet eden yakınlarını ziyaret etti.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

