Keban Kaymakamı Onur, madencilik tesislerinde bilgi aldı, Müftü Çiçen eşlik etti

Keban Kaymakamı Onur, madencilik tesislerinde bilgi aldı, Müftü Çiçen eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Onur, madencilik şirketinin tesislerini gezdi ve şirket faaliyetleriyle ilçedeki madencilik çalışmalarına dair bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Onur'a İlçe Müftüsü Samet Çiçen eşlik ederken, Onur şirket yetkililerine teşekkür etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, madencilik sektöründe çalışmalarını sürdüren şirketin tesislerini ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında şirketin faaliyetleri ve ilçede yürütülen madencilik çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, misafirperverlikleri dolayısıyla şirket yetkililerine teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA
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