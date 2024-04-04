Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan göreve başladı

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Keçiören'de oyların yüzde 47,96'sını alarak Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mesut Özarslan, görevi Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'den devraldı.

Belediyede düzenlenen devir teslim töreninin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, parti otobüsünden belediye önünde kendilerini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Seçim sürecinde yaptırdığı bir ankette Keçiören'de yüzde 50'nin üzerinde oy verileceğinin görüldüğünü aktaran Yavaş, bunun üzerine seçimi kazanacaklarına inanan, kendisine güvenen birini aradığında Özarslan'ın "Ben Keçiören'de seçimi alırım." dediğini anlattı.

Çok belediye kazandıklarını ama Keçiören'in anlamının farklı olduğunu ifade eden Yavaş, "Hani sporcular futbolda transfer yaparlar da sonra da 'Pastanın üstünde çilek' derler. 'Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören olacak.' demiştim. Çok şükür, Allah bugünleri bize gösterdi." diye konuştu.

Belediye meclisinde ilk yapacağı konuşmada, parti ayırmaksızın tüm ilçe belediye başkanlarına hep birlikte Ankara halkına hizmet etme çağrısında bulunacağını bildiren Yavaş, "Burada Çankaya Belediye Başkanımız, Keçiören Belediye Başkanımız var. Keçiören, bundan sonra Çankaya'yla yarışacak. Haberiniz olsun. Evet, el ele verilecek. Çankaya, Keçiören ayrımı da ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

"Hakk'ın hakkı için halka hizmet belediyeciliği"

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan da "Hakk'ın hakkı için halka hizmet belediyeciliği" yapacaklarını söyledi.

Verdiği bütün projelerin sözünü yerine getireceklerini vurgulayan Özarslan, hizmet projelerini bir bir uygulayacaklarını, kentsel dönüşümü de yapacaklarını kaydetti.