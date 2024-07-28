Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Milletimizin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulamak istiyoruz - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Milletimizin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulamak istiyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 'Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde milletin birlik ve beraberliğini vurguladı.

28.07.2024 22:12  Güncelleme: 23:49
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni"nde; "Milletimizin bölünmez bir bütün olduğunu, hiçbir gücün birlik ve beraberliğimizi, bizi vatanımızdan hiçbir şekilde yurtsuz bırakamayacaklarını buradan vurgulamak istiyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY'un iş birliğiyle Keçiören Gül ve Lavanta Bahçesi'nde "Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni" düzenlendi. Şölene, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Burada konuşan Özarslan şunları söyledi:

"Bugün burada TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlemiş olduğumuz uluslararası Türk Dünyası Şölenimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Eminiz ki bu gelecek senelerde daha üst noktalara kadar gidecek, daha büyük katılımlı, daha öncesinde sempozyumlara, çalıştaylara ve sonuçlara imkan veren bir şölen haline gelecektir. Bizler ortak tarihimiz ve kültürümüzle birlikte birbirimize bağlı yüce Türk milletinin asil evlatlarıyız. Türk milleti tarihi birlik ve beraberlik içerisinde yazılmıştır. Ecdadımız zorlukları omuz omuza vererek aşmış, destanlar yazarak bugüne bizleri bu topraklara eriştirmiştir. Milletimizin bölünmez bir bütün olduğunu, hiçbir gücün birlik ve beraberliğimizi ve bizi vatanımızdan hiçbir şekilde yurtsuz bırakamayacaklarını buradan vurgulamak istiyoruz.

Türk milleti tarih boyunca her türlü zorluklara rağmen dimdik ayakta durmayı başarmış, bu gücümüzü birbirimize olan sevgi ve saygımızdan ortak değerlerimizden ve birlikte hareket etme kabiliyetinden alıyoruz. Aynı inançla geleceğe de beraber yürümeye hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devam edeceğiz. Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe dair umutları pekiştiriyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından fotoğraf çekimi ve TAFED tarafından Gastronomi ödül takdimi yapıldı. Program sahne etkinlikleriyle devam etti.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Şölen, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Milletimizin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulamak istiyoruz - Son Dakika

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