Keçiören Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören'deki muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özarslan, "gelin bir olalım, beraber olalım. Allah'ın rızasından başka rıza gözetmeyeceğiz. Tek bir felsefe üzerine gelmiştik; halkın hakkı için halka hizmet belediyeciliği. Bunu yapacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Özarslan, muhtarlar ile toplantı düzenledi. Özarslan, şunları söyledi:

"Belediye başkanı olduğumuz ertesi günü hız kesmeden sayın ilçe başkanımızı da yanımıza alarak ilk işimiz dedik ki, muhtarlarımızı ziyaret edelim. Mahallelerimizin dertlerini, sorunlarını dinleyelim. Ona göre hangi projeler üretebiliriz, hangi icraatları beraber yapabiliriz, bunun derdinde oluruz. Her gittiğimiz yere dedik ki, ne derdiniz, ne sorununuz varsa samimiyetle söylüyoruz, samimiyetle bize söyleyin. Elimizden geldiğince, çözüm üretelim, Üretemediğimizi de planlamaya ve programlamaya alalım, sürecini takip edelim.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA SİZLERİ BU PİSLİKTEN KURTARACAĞIZ"

Şunu gördük, gerçekten Keçiörenimizin çok ciddi, entegre olması gereken altyapı, ulaşım ve burada yaşayan insanların hem dernek, hem hemşehri faaliyetlerini hem de yaşam kültürlerini icra edebileceği mekanların eksikliklerini gördük. Biz bunları bir arada çözmenin derdinde olduk. Bunun üzerine oturduk, kanaat önderlerimiz, dernek başkanlarımız ve o şehrin akademisyenleriyle bir araya gelerek 60 projeyle halkımızın karşısına seçim öncesi çıktık. Herkes biliyor. Bu 60 projenin uygulanabilirliğine çok dikkat ettik. İlk icraatımız çöp konteynırları dedik ve Allah'a şükür bunların siparişini verdik çok yakın zamanda sizleri bu pislikten ve yaşadığımız hayatın güzel görselliğine kavuşturacağız.

"BÜYÜK BİR ALTYAPI DEĞİŞİMİNE HTİYACIMIZ VAR"

Maalesef dün biliyorsunuz sel felaketi yaşadık. Bunun da baş nedenlerinden birisi, bu ortaya konulan çöplerimiz maalesef. Baktığınızda, sel felaketlerini önleyici olan ızgaralarımızdan, mazgallarımızdan ve iletimlerine kadar hepsi çöplerin tıkadığını ve bu noktada temizliğe ihtiyaç olduğunu ama ana nedeninin bırakılan çöpler olduğunu gördük. Ama yakın zamanda tabii bundan kurtulacağız. Büyük bir altyapı değişimine ihtiyacımız var.

Biz seçimi kazandık. Kazanırken cadde, sokak, pazar, STK'lara gittiğimizde bir söz verdik. Ne dedik? Hırsızlık yaptırmayacağız. Yolsuzluk yaptırmayacağız. ve bu noktada da ekibimi çok iyi seçtiğime inanıyorum. Benim belediye başkan yardımcılarım da, şube müdürlerim de, belediye meclis üyelerim de bu noktada hassasiyet gösterecektir. Göstermeyen varsa kimsenin gözünün yaşına bakmam. Tabii biz sokakta caddede, pazar yerlerinde insanlara bir söz daha verdik. Biz çaldırmayacağız. O paraları tasarrufa alacağız. O paraların birçoğuyla ne yapacaktık? Fakirin, yaşlının, emeklinin, kimsesizin, engellinin yanında duracağız dedik.

Kıymetli muhtarlarım. Benim size söyleyeceğim ve karşılıklı vebal bırakacağım üç noktamız var. Birincisi, eğer bir mahallede bir şahıs yatağa aç giriyorsa, üşüyerek, titreyerek giriyorsa, o ailede baktığı yaşlının altından o bez alınmıyorsa, ya da o bez temin edilmiyorsa, o ailede bulunan engellilerin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsak, onların hayat standartını daha engelsiz hale bizle birlikte yaşanabilir hale getiremiyorsak, o ailenin evladı ertesi gün servis ücretini ödeyemediğinden okula gidemiyorsa ve buna benzer sayamayacağımız bizi üzen olayları eğer ki muhtarlık olarak bana bildirilip de yapmıyorsam yüce Mevla'm benden sorsun. Eğer ki öyle biri var da siz gevşek davranıp onu tespit edemiyorsanız yüce Mevlam sizden sorsun.

"UYUŞTURUCUYA GÖZ YUMUYORSAK, EVİMİZE ATEŞ DÜŞSÜN"

İki, şehrimizin en önemli problemi uyuşturucu. Eğer bir mahallemizde uyuşturucu tacirlerini görüp de polisimize ve bizlere haber vermiyorsanız, o mahallemizin caddesinde, sokağında, pazarında bunlara göz yumuyorsak, siz de biz de, hepimizin evine ateş düşsün. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkartsın.

"İŞE ALIM NOKTASINDA ADALETLİ DAVRANACAĞIZ"

Üç, muhtarlarımız o mahallenin içerisinde ihtiyacı olan insanları bize getirip de buna iş lazım, buna burs lazım diyerek önceliğini kendi ailesine vermesin istiyorum. Ne olursunuz. Kimsenin kızına, damadına değil, önceliği olan insanlara verelim. Allah rızası için. Burs verilecekse burs vereceğiz. İşe alım noktasında da adaletli davranacağız. Kimseyi ötelemeyeceğiz. Asla kimsenin partisine ya da bize oy verip vermediğine bakmayacağız.

Onun için, gelin bir olalım, beraber olalım. Bu konularda hassasiyet göstereceğiz Allah'ın rızasından başla rıza gözetmeyeceğiz. Tek bir felsefe üzerine gelmiştik; halkın hakkı için halka hizmet belediyeciliği. Bunu yapacağız."