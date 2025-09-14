Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde Öğrencilerin Başarı Sevinci - Son Dakika
Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde Öğrencilerin Başarı Sevinci

14.09.2025 11:13
Keçiören Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan başarılı öğrencileri ağırlayarak desteklerini yineledi. Başkan Özarslan, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, zorlu sınav sürecinin ardından hayallerindeki okullara yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. Başarılı öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gerek maddi gerek manevi anlamda desteğe ihtiyacınız olduğunda biz buradayız. Eğitiminiz için, geleceğiniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Keçiören Belediyesi'nin eğitim desteğiyle LGS'ye hazırlanan öğrenciler, 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre seçkin fen ve Anadolu liselerine yerleşme başarısı gösterdi. YKS'ye hazırlanan öğrenciler ise tıp, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği gibi çeşitli alanlarda Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim hakkı kazandı.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Başkan Özarslan'ı makamında ziyaret ederek, desteği için kendisine teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Özarslan, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada, seçkin liselere ve ülkemizin güzide üniversitelerine yerleşen gençlerimizin başarısına tanıklık ediyoruz. Zorlu sınav sürecinin ardından büyük başarılar elde eden evlatlarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bu süreçte özverili çalışmalarıyla emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize teşekkür ediyorum. Sizler, milletimizin gerçek değerlerisiniz. Başarılı öğrencilerimiz hem kendi geleceklerini inşa ediyor hem de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan bireyler olarak ülkemizin yarınlarına katkı sunuyor. Bu yolda her zaman yanınızdayız. Gerek maddi gerek manevi anlamda desteğe ihtiyacınız olduğunda biz buradayız. Eğitiminiz için, geleceğiniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Özarslan, ziyaret sonunda öğrencilere hediyelerini takdim ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Eğitim, Yaşam, YKS, LGS, LGS, YKS, Son Dakika

