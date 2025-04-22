Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Rıza Keser Yıldızlar-Gençler-Büyükler Serbest/Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Rıza Keser Yıldızlar-Gençler-Büyükler Serbest/Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada gençler kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı'nda Hüseyin Düzgün Türkiye birincisi, Mehmet Üresin Türkiye ikincisi, Ahmet Can Yavuz ve Berkan Bozkurt ise Türkiye üçüncüsü oldu. Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye ikinciliği elde eden takımda, İlhan Çıtak Türkiye birincisi, Bayram Aksal Türkiye ikincisi, Mehmet Üresin Türkiye üçüncüsü olurken Hüseyin Düzgün ve Celal Koçak Türkiye beşincisi oldu. Yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan sporculardan Ahmet Can Yavuz Türkiye ikincisi, Muhammet Tok ve Muhammet Ekin ise Türkiye üçüncüsü olarak ödülünü aldı.

Ödülleri Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun teslim etti

Olimpiyat yolculuğunun ilk durağı olan şampiyonada büyük başarılara imza atan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, iki gün boyunca minderde kıyasıya mücadele etti. Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Cihangiroğlu, federasyon yetkilileri ile çok sayıda sporsever katıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcularına ödülleri Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel tarafından verildi.

"Sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum"

Güreş takımının şampiyonada elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Güreş, bizim tarihimizde sadece bir spor değil, aynı zamanda bir ahlak, bir duruş, bir kültür mirasıdır. Bu mirası hakkıyla taşıyan ve bugün burada büyük başarılara imza atan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.