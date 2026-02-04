Keçiören Belediyesi'nde Yüzleri Güldüren Maaş Zammı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye şirket personelinin 2026 yılı maaş artış oranlarını açıkladı. Buna göre şirket işçilerinin maaşlarına ortalama yüzde 30,9 zam yapılırken, en düşük maaş 36 bin 451 liradan 47 bin 304 liraya, en yüksek maaş ise 52 bin 231 liradan 68 bin 369 liraya yükseltildi. Özarslan, ayrıca çalışanlara Ramazan Bayramı öncesi 4 bin lira, Kurban Bayramı öncesi ise 6 bin lira bayram hediyesi verileceğini duyurdu.

Belediye önünde düzenlenen törenle işçiler zam oranlarını öğrenmenin sevincini yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve belediye işçileri katıldı.

Davullu zurnalı törende, zam oranını öğrenerek büyük sevinç yaşayan işçiler, halay çekerek kutlama yaptı. Başkan Özarslan da işçilerle halay çekerek, onların mutluluğuna ortak oldu.

Özarslan: "Ortalama yüzde 30,9 zam yaptık"

Başkan Özarslan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, davamız insanlık davasıdır. Biz ötesini bilmeyiz. Diline, dinine, rengine bakmadan bütün insanlığa aynı hayranlıkla, aynı nazarla bakarız elhamdülillah. Bizim için 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışındayız ve öyle de devam edeceğiz. Burada da sağ olsun Keçiörenli halkımız bizlere bu hizmeti yapma imkanı verdi. ve sizin gibi kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte, kapımızdan gelene 'Bize oy verdiniz mi, vermediniz mi? Partilimiz misiniz, değil misiniz?' demeden halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla hizmetlerimize çok şükür devam ediyoruz. Bu noktada da elimizden geldiği ölçüde, bize verilen imkanlar çerçevesinde hizmetlerimizi siz mesai arkadaşlarımızla birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bütün personelim benim kardeşimdir, ağabeyimdir, ablamdır, bacımdır, yol arkadaşımdır. Herkes benim için eşittir ve kıymetlidir. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Kurmaylarımızla bir araya geldik, çalışmalar yaptık. Sendika temsilcilerimizle bir araya geldik. 'Olması gereken en üst şartları zorlayarak neler yapabiliriz?' onun derdinde olduk. Ortalama yüzde 30,9 zam yaptık. Buna göre en alt düzeyde maaş alacak kıymetli mesai arkadaşımın maaşı 36 bin 451 TL'den 47 bin 304 TL'ye çıkıyor. 52 bin 231 TL olan en yüksek maaş da 68 bin 369 TL'ye çıkıyor. Allah hayırlı, mübarek etsin. Ayrıca geçmiş dönemde olmadığını gördüğümüz ve evlerinize, o mübarek bayram günlerinde az da olsa birer harçlık götürebilmeniz için Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL, Kurban Bayramı öncesi 6 bin TL bayram hediyesi veriyoruz. Sizleri seviyor, bağrıma basıyor, Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Yeşilyurt: "Emekçinin hakkını gözeten Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt ise yapılan zam oranıyla ilgili Başkan Özarslan'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanımız göreve başladığı ilk günden itibaren Keçiören'de yaşayan vatandaşlarla kurduğu bağı, birlikte mesai yaptığı emekçi kardeşlerimizle de aynı kuvvette kurdu. İlk günden itibaren 'Belediyenin imkanları ölçüsünde sizler adına ne yapabiliriz, daha fazla ne yapabiliriz, kendimizi ve imkanlarımızı nasıl zorlarız?' diye düşündü, kafa yordu ve bizleri daha iyi bir noktaya getirmek için büyük bir özveri gösterdi. Bugün burada toplanmamız da bu gayretin bir sonucudur. Sizler adına göstermiş olduğu samimiyet ve çaba için huzurlarınızda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah bir kişi hakkında hayır murat ederse onu insanlara faydalı olacağı yerde istihdam eder buyuruluyor. Bugün de Belediye Başkanımız hem siz emekçilere hem de Keçiören halkına hizmet etmek için nasip olmuştur. Seçildiği günden bu yana sizler adına en iyisini yapacağına dair inancımız hiç azalmadı, aksine her geçen gün arttı. İnanıyorum ki ülkemizde refah arttıkça, imkanlar genişledikçe bu faydayı sizlerle paylaşmaktan geri durmayacaktır. Emekçinin hakkını gözeten, korku değil abi, kardeş ve çalışma arkadaşlığı ilişkisi kuran bu yaklaşımı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlerden de vatandaşla kurduğu bu güzel iletişime katkı sunmanızı istiyorum. Belediye Başkanımız bizleri mutlu ediyorsa, biz de Keçiörenliyi mutlu etmek zorundayız. Çaldığımız her kapıda güler yüzle hizmet edeceğiz. Başkanımızın vatandaşla kurduğu samimiyeti bizler de göstereceğiz. Kendisine Keçiörenlilere ve emekçilere gösterdiği bu muhabbet için teşekkür ediyorum. Allah Keçiören Belediyesi'ndeki birlik ve beraberliği bozmasın. Belediyemize, devletimize güç kuvvet versin. Bu meydanı dolduran emekçinin bahtını aydınlık etsin. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın selamlarını iletiyor, teşekkür ediyorum."