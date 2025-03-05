Keçiören Belediyesi'nden Esnafa Iftar Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Esnafa Iftar Desteği

Keçiören Belediyesi, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programında dolmuş ve taksi esnafını bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, esnafa destek verme sözü verirken sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

05.03.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrası, dolmuş ve taksi esnafını bir araya getirdi. Programa katılan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, " Ankara'da ilk kez ilçe belediyesi desteği vereceğiz. Minibüsçülerimize, otobüsçülerimize, taksici esnafımıza destek vereceğim, söz veriyorum" dedi.

Başkan Özarslan ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aycan Demir, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. Genel Müdürü Haydar Demir, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Cumhur Çakır Karakoç, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Murat Kurt ile çok sayıda taksi ve dolmuş esnafı katıldı.

Programda konuşan Özarslan, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri tek bir amacımız var. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Belediye olarak esnafımızın yanındayız ve olmaya her zaman devam edeceğiz. Bize bu düsturu öğreten yol başçımız öncelikle Mansur Yavaş Başkanıma buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Mansur Yavaş'tır esnafın yanında olan... Çünkü Mansur Yavaş'tır fakirin fukaranın yanında olan ve halkına bu kadar içtenlikle bağlı olan. Biz de ondan düstur edindik. Bu kardeşiniz bütün esnafın emrindedir, hizmetindedir. Bizim kapımızdan kim içeri giriyorsa hiçbir zaman 'Sen bize oy verdin mi vermedin mi' diye asla sormayız. Biz kimsenin partisini sormayız. Tek bir hedefimiz var, tek bir amacımız var, vatandaşa hizmet etmek."

Belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını kaydeden Özarslan, şöyle devam etti:

"Borçları bitiriyoruz"

"Yüce Mevlam nasip ederse çok büyük bir borç yüküyle aldığımız belediyemizin borçlarını yakında bitireceğiz. Acizlenmiyoruz, şükürler olsun tasarruf yapınca, harcamaları kontrol altına alınca, yetimin hakkını koruyunca borçlar eriyor. ve çok yakın zamanda o borçları bitireceğim. Niye bunları anlatıyorum? Bitirdikten sonra esnafımızın yanında daha fazla olacağız, Ankara'da ilk kez ilçe belediyesi desteği vereceğiz, sizlere söz veriyorum. Minibüsçülerimize, otobüsçülerimize, taksici esnafımıza destek vereceğim, söz veriyorum. Tabii bunu Mansur Yavaş Başkanım yapıyor. Ama esnaf zor ayakta duruyor. Biz de destek vereceğiz. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle kimse yatağa aç girmeyecek, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Bizim ilk işimiz budur. Sosyal belediyecilik yapacağız."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de "Bizi bu mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Keçiören Belediyesi hiçbir ayrım yapmadan tüm imkanlarını şoför esnafına seferber ediyor. Sizlerin huzurunda Keçiören Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizin mübarek Ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Kazasız, belasız, bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, "Keçiören Belediyesi olarak ulaşım camiasına yaptığınız katkılardan ve hizmetlerden dolayı esnafımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Taksici ve dolmuşçu olarak kamu görevi yapan vatandaşla iç içe olan bir topluluğuz. Bu açıdan tüm şoför arkadaşlarımızı ve esnaf arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum, ramazan ayınızı tebrik ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, "Mübarek Ramazan-ı Şeref'in vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim bu mübarek sofralarda bir araya gelmemize vesile olan değerli Keçiören Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik anlayışını yaşatıyoruz"

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ise "Altı yıldır Mansur Başkanımız Ankara'da tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde kimseyi ayırt etmeden sosyal belediyecilik anlayışını hepimize yaşattı. Bir yıldır Mesut Başkanımız da aynı belediyecilik anlayışını hiç kimseyi ayırt etmeden tüm Keçiörenli hemşehrilerimize yaşatmak için çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Keçiören, Belediye, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Esnafa Iftar Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
18:38 ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:28:05. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Esnafa Iftar Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.