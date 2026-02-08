Keçiören Belediyesi Personeli İlk Yardım Eğitimi Aldı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personele yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde; temel ilk yardım bilgilerini güçlendirmek, acil durumlarda doğru müdahale refleksi kazandırmak ve olası vakalarda hayat kurtarıcı katkı sağlamak amaçlandı.

Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda iki gün süren ilk yardım eğitimlerinde, eğitmenler Volkan Arslan ve Ömer Şahin katılımcılara hem teorik bilgiler aktardı hem de uygulamalı çalışmalar yaptırdı. Eğitim boyunca doğru ilk yardım yaklaşımının önemi örneklerle aktarılırken, sahada karşılaşılabilecek durumlara yönelik pratik müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

İlk yardımda doğru müdahale önemli

Eğitim içeriğinde kanama ve zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları, yanıklar ile sıcak-soğuk acillerine yaklaşım, kırık-çıkık ve burkulmalarda doğru müdahale, boğulma vakalarında yapılması gerekenler, soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve vücut sistemlerine ilişkin temel bilgiler yer aldı. Özellikle boğaza bir şeyin kaçması sonucu soluk borusunun tıkanmasına bağlı gerçekleşen boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için kullanılan heimlich manevrası uygulamalı şekilde gösterilerek zamanında ve doğru müdahalenin yaşamsal rolü özellikle vurgulandı. Ayrıca, ilk yardımda sıkça yapılan ve doğru sanılan hatalar üzerinde durularak farkındalık artırıldı.

Programın sonunda katılımcılara ölçme-değerlendirme amacıyla test uygulandı. Yazılı ve uygulamalı aşamaları başarıyla tamamlayan belediye personeli, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.