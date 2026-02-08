Keçiören Belediyesi Personeli İlk Yardım Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi Personeli İlk Yardım Eğitimi Aldı

08.02.2026 10:41  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen iki günlük ilk yardım eğitimi, personelin acil durumlarda müdahale kabiliyetini artırmak ve olaylarda hayat kurtarıcı bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılar, ilk yardım sertifikası alma hakkı kazandı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personele yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde; temel ilk yardım bilgilerini güçlendirmek, acil durumlarda doğru müdahale refleksi kazandırmak ve olası vakalarda hayat kurtarıcı katkı sağlamak amaçlandı.

Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda iki gün süren ilk yardım eğitimlerinde, eğitmenler Volkan Arslan ve Ömer Şahin katılımcılara hem teorik bilgiler aktardı hem de uygulamalı çalışmalar yaptırdı. Eğitim boyunca doğru ilk yardım yaklaşımının önemi örneklerle aktarılırken, sahada karşılaşılabilecek durumlara yönelik pratik müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

İlk yardımda doğru müdahale önemli

Eğitim içeriğinde kanama ve zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları, yanıklar ile sıcak-soğuk acillerine yaklaşım, kırık-çıkık ve burkulmalarda doğru müdahale, boğulma vakalarında yapılması gerekenler, soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve vücut sistemlerine ilişkin temel bilgiler yer aldı. Özellikle boğaza bir şeyin kaçması sonucu soluk borusunun tıkanmasına bağlı gerçekleşen boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için kullanılan heimlich manevrası uygulamalı şekilde gösterilerek zamanında ve doğru müdahalenin yaşamsal rolü özellikle vurgulandı. Ayrıca, ilk yardımda sıkça yapılan ve doğru sanılan hatalar üzerinde durularak farkındalık artırıldı.

Programın sonunda katılımcılara ölçme-değerlendirme amacıyla test uygulandı. Yazılı ve uygulamalı aşamaları başarıyla tamamlayan belediye personeli, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Personeli İlk Yardım Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:00:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Personeli İlk Yardım Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.