Keçiören Belediyesi Özel Güvenlik Personeline "Narko Kaan" Eğitimi Verildi

26.04.2026 11:02  Güncelleme: 12:07
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik personeline, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından "NARKO KAAN" eğitimi verildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye kolluk kuvvetleri dışında özel güvenlik görevlileri gibi birçok meslek grubunu da dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, madde kullanımının ve bağımlılığın fiziksel belirtilerinden bağımlılık yapan maddelerin tanıtımına kadar birçok başlık ele alındı. Ayrıca bu maddelerin sokakta hangi isimlerle anıldığı, kullanım sırasında tercih edilen materyaller, sık kullanılan mekanlar ve satıcı profillerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaşıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık artırıldı

Programda, uyuşturucu madde kullanan kişiler ile satıcılar açısından Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan hukuki yaptırımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara bağımlılıktan kurtulma yöntemleri, tedavi süreçleri ve mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.

UYUMA aplikasyonu tanıtıldı

Eğitimin dikkati çeken başlıklarından biri de İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "UYUMA" aplikasyonu oldu. UYUMA, vatandaşların sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini tek tuşla, konum bilgisiyle ve kimliklerini gizli tutarak emniyet birimlerine bildirmesine olanak sağlıyor. Toplumsal desteği artırmayı hedefleyen uygulama sayesinde, uyuşturucu suçlarına karşı daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Eğitimde özel güvenlik personeline de uygulamanın kullanım şekli anlatılarak, sahada karşılaşılabilecek durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Advertisement
