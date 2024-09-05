Keçiören Belediyesi Zabıta Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Zabıta Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Keçiören Belediyesi Zabıta Haftası\'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında esnafla bir araya gelen ekipler, esnafın taleplerini dinledi ve Türk Bayrağı dağıttı.

05.09.2024 12:09  Güncelleme: 13:44
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla esnafla bir araya gelen zabıta ekipleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın selamlarını ileterek esnaf ve vatandaşın taleplerini dinledi. İlçe esnafına çalışmalarında kolaylıklar ve hayırlı kazançlar dileyen ekipler, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti. Keçiören'in huzur ve düzeninin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı, esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Belediyeyi yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek Zabıta Haftası'nı kutlayan esnaf ve vatandaşlar, "Zabıta ekiplerimize taleplerimizi ve önerilerimizi ilettik. İlgi ve destekleri için Başkan Özarslan'a ve Keçiören'in huzuru için büyük emek harcayan zabıta teşkilatımıza bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Zabıta Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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