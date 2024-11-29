Keçiören'de 27. Ankara Tiyatro Festivali Başladı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 27'nci Ankara Tiyatro Festivali kapsamında birbirinden farklı oyunlarla her yaştan tiyatroseveri bir araya getiriyor. Festival kapsamında Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu'nun, senaristliğini ise İlknur Durmaz'ın yaptığı tek perdelik oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Resim, müzik ve tiyatroyu birleştiren "Kalbimdeki Pervane" adlı oyun minik tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Tepegöz desteği ile gerçekleştirilen oyunda izleyicilere, bir çocuğun bebek evinde oyun oynayarak keyifli vakit geçirirken yalnız kalması ve çıktığı bu duygusal yolculukta zamanın iyileştirici gücü anlatıldı. Keçiören Belediyesi, 'Herkes için Tiyatro Zamanı' sloganıyla ilerleyen günlerde sahnelenecek olan "Hacivat Karagöz" ve "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" adlı oyunlar ile minik tiyatroseverleri misafir edecek.