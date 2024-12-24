Keçiören\'de Afet Gönüllüleri Eğitimlerine Başladı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde kurulan Afet Gönüllüleri, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki eğitimlerine başladı.

Keçiören'de Afet Gönüllüleri'ne teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim programına Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi ile başlayan gönüllü ekip, arama kurtarmanın temel kavramlarından sahadaki çalışma disiplinine varıncaya kadar birçok bilgiyi uzman eğitmenlerden aldı. İki günlük teorik eğitimin ardından sahaya inerek uygulamalı eğitim ile yetkin hale gelen Afet Gönüllüleri, girdikleri sınav sonucu elde ettikleri başarıyla eğitim programını tamamladı.

Türkiye'de yaşanabilecek doğal afetler için alınabilecek önlemlerin başında, toplumdaki bilinç düzeyini artırmanın önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Hem ülkemizde hem de dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanacak olası bir doğal afete karşı bilinçli sivil toplum oluşumlarını önemsiyoruz. Doğal afetler sonrası müdahalelerin bilinçli bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. Buradan hareketle oluşturduğumuz afet gönüllüleri olası doğal afetlere karşı kurduğumuz ilk gönüllü ekip olarak eğitimlerine başladı. Bu tür bilinçlendirme sürecini ilçemizde yaygınlaştırarak birçok gönüllümüzü doğal afetlere hazırlıklı hale getireceğiz" dedi.