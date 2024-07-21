Keçiören Belediyesi Aşure Lokması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Aşure Lokması Etkinliği Düzenledi

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Aşure Lokması' etkinliğine, birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Belediye Başkanı Mesut Özaslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün hepimize barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlara lokma ve aşure ikramında bulundu.

21.07.2024 12:01
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(ANKARA) - Keçirören Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Aşure Lokması" etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Mesut Özaslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün hepimize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Ev sahipliğini Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın yaptığı "Aşure Lokması" etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Keçiören Cem Evi Başkanı Sercan Aydoğan, Alevi dernek ve federasyonlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.

Etkinlikte duaların ardından protokol üyeleri, dev kazanların başına geçerek vatandaşa lokma ve aşure ikramında bulundu.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Özarslan, şöyle konuştu:

"Muharrem ayı hem paylaşma hem de şükretme ayıdır. İslam dünyasında büyük bir manevi değeri olan Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün önemini paylaşmak ve bu özel günleri birlikte idrak etmek için toplandık. Kerbela'da yaşananlar, bizlere adaletin, hakkaniyetin ve zulme karşı direnişin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hz. Hüseyin'in mücadelesi, bizlere adaletin ve doğruluğun yanında olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Muharrem orucu, bu acı hatıraları anmak ve Hz. Hüseyin'in hak mücadelesine duyduğumuz saygıyı ifade etmek amacıyla tutulur. Bu oruç, sadece fiziksel bir açlık değil, aynı zamanda manevi bir arınma, sabır ve metanetin bir sembolüdür. Aşure, bugünün en güzel simgelerinden biridir. Farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu bu tat, birlik ve beraberliğin, farklılıklar içinde birliğin sembolüdür. Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün hepimize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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