Keçiören'de cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Keçiören'de cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ege Rüştü Akoğlu'nun, kız arkadaşı Kaya'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

20.11.2024 16:18
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız arkadaşı Beyza Nur Kaya'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu'nun, ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Aile yakınlarının, maktul Kaya'nın fotoğrafıyla müşteki tarafında oturduğu görüldü.

Mahkeme başkanının söz verdiği duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu bildirdi.

Görüşünde, sanık Akoğlu'nun, 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Akoğlu, "Olay kazayla oldu. Böyle bir şeyin içerisinde olduğum için çok pişmanım." savunmasını yaparken, sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

Kaynak: AA

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