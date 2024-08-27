Keçiören'de Çöp Konteynerleri Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören'de Çöp Konteynerleri Yerleştirildi

Geniş Video İzle

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çöplerin kaldırımlara ve yol üzerlerine bırakılması sorununa çözüm olarak cadde ve sokaklara konteynerler yerleştirildi. Keçiören Belediyesi ilk etapta iki bin konteyner dağıttı.

27.08.2024 14:55  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yıllardır kaldırımlara ve yol üzerlerine bırakılan çöpler için cadde ve sokaklara konteynerler yerleştirildi. Keçiören Belediyesi ilk aşamada iki bin konteyner dağıttı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sağlığımızı tehdit edercesine insanların içinde olmasıyla her şeyiyle sorundu. Keçiören'ın sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, yeni çöp konteynerlerini Keçiörenlilerin kullanımına sundu. Daha önce çöp konteyneri bulunmayan ilçede farklı noktalara  iki bin konteyner yerleştirildi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu dördüncü ilçesi olan Keçiören'e ilk etapta 12 bin konteyner konulması planlanıyor.

"Keçiören'in sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz"

İlçeye ilk çöp konteynerini Belediye Başkanı Mesut Özarslan yerleştirdi. Keçiören'deki tüm sokaklara konteyner yerleştireceklerini söyleyen Özarslan, şunları kaydetti:

"Seçim vaatlerimiz arasında çöp konteynerlerinin yerleştirilmesine ilişkin proje sözü vardı. Geldiğimizde tasarruf tedbirleri çerçevesinde mevcut ihalemiz iptal oldu. Bunun üzerine biz Devlet Malzeme Ofisi'ne müracatta bulunarak bunların alınmasını sağladık. Bugün mutluyuz, çöp konteynerlerimiz gelmiş durumda, bunları halkın hizmetine sunacağız. Bugün ilk olarak ilçemizin en kalabalık ve en ihtiyaç gördüğümüz yerlerden biri olan Giresun Caddesi'ndeyiz. Halkımızın hizmetine burada sunmuş olacağız. Çöp yığınları, altları pislenmiş vaziyette temizleseniz bile ertesi gün yine aynı şekilde. Hayvanlarımız onları kendi karınlarını doyurmak için onları parçalıyor. Yağmur yağdığında çöpler yırtılıp bizim ızgara ve mazgalları doldurup sele neden oluyor. Sineklenmeye sebep oluyor, sağlığımızı tehdit edercesine insanların içinde olmasıyla her şeyiyle sorundu. Keçiören'ın sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz."

Çöp konteynerlerinin dağıtılmasına Giresun Caddesi'nden başlandığını söyleyen Özarslan, ihtiyaca göre konteynerleri temin edip, tüm Keçiören'in hizmetine sunacaklarını söyledi. Özarslan, "Toplamda 12 bin konteyneri ilk etapta Keçiören'in tamamına yerleştireceğiz. Eksik kalan yerler olur ise en kısa sürede telafisini yapacağız" diye konuştu.

"Bundan sonra kentsel dönüşüm"

Böylece seçimden önceki ilk vaatlerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özarslan, kentsel dönüşüm üzerine çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm şu an tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Bağlum 1,2 ve 3'üncü etaplar. Daha sonra Ovacık, Adnan Menderes ile Kızlar Pınarı caddeleri, Aktepe Stadyumu ile devam edecek. Biz yaptığımız planlara güveniyoruz, hem orada mevcut hak sahiplerinin hakları korunacak hem doğas, yapısı korunacak ve bu sebeple kentsel dönüşüm kendi mantığıyla gerçekleşmiş olacak. Yerinde dönüşüm değil kentsel dönüşüm yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

Keçiören, Ankara, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Çöp Konteynerleri Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de Çöp Konteynerleri Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement