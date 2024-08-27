Keçiören'de Çöp Konteynerleri Yerleştirildi

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(ANKARA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yıllardır kaldırımlara ve yol üzerlerine bırakılan çöpler için cadde ve sokaklara konteynerler yerleştirildi. Keçiören Belediyesi ilk aşamada iki bin konteyner dağıttı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sağlığımızı tehdit edercesine insanların içinde olmasıyla her şeyiyle sorundu. Keçiören'ın sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, yeni çöp konteynerlerini Keçiörenlilerin kullanımına sundu. Daha önce çöp konteyneri bulunmayan ilçede farklı noktalara iki bin konteyner yerleştirildi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu dördüncü ilçesi olan Keçiören'e ilk etapta 12 bin konteyner konulması planlanıyor.

"Keçiören'in sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz"

İlçeye ilk çöp konteynerini Belediye Başkanı Mesut Özarslan yerleştirdi. Keçiören'deki tüm sokaklara konteyner yerleştireceklerini söyleyen Özarslan, şunları kaydetti:

"Seçim vaatlerimiz arasında çöp konteynerlerinin yerleştirilmesine ilişkin proje sözü vardı. Geldiğimizde tasarruf tedbirleri çerçevesinde mevcut ihalemiz iptal oldu. Bunun üzerine biz Devlet Malzeme Ofisi'ne müracatta bulunarak bunların alınmasını sağladık. Bugün mutluyuz, çöp konteynerlerimiz gelmiş durumda, bunları halkın hizmetine sunacağız. Bugün ilk olarak ilçemizin en kalabalık ve en ihtiyaç gördüğümüz yerlerden biri olan Giresun Caddesi'ndeyiz. Halkımızın hizmetine burada sunmuş olacağız. Çöp yığınları, altları pislenmiş vaziyette temizleseniz bile ertesi gün yine aynı şekilde. Hayvanlarımız onları kendi karınlarını doyurmak için onları parçalıyor. Yağmur yağdığında çöpler yırtılıp bizim ızgara ve mazgalları doldurup sele neden oluyor. Sineklenmeye sebep oluyor, sağlığımızı tehdit edercesine insanların içinde olmasıyla her şeyiyle sorundu. Keçiören'ın sağlığını tehdit eden bu olaydan kurtuluyoruz."

Çöp konteynerlerinin dağıtılmasına Giresun Caddesi'nden başlandığını söyleyen Özarslan, ihtiyaca göre konteynerleri temin edip, tüm Keçiören'in hizmetine sunacaklarını söyledi. Özarslan, "Toplamda 12 bin konteyneri ilk etapta Keçiören'in tamamına yerleştireceğiz. Eksik kalan yerler olur ise en kısa sürede telafisini yapacağız" diye konuştu.

"Bundan sonra kentsel dönüşüm"

Böylece seçimden önceki ilk vaatlerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özarslan, kentsel dönüşüm üzerine çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm şu an tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Bağlum 1,2 ve 3'üncü etaplar. Daha sonra Ovacık, Adnan Menderes ile Kızlar Pınarı caddeleri, Aktepe Stadyumu ile devam edecek. Biz yaptığımız planlara güveniyoruz, hem orada mevcut hak sahiplerinin hakları korunacak hem doğas, yapısı korunacak ve bu sebeple kentsel dönüşüm kendi mantığıyla gerçekleşmiş olacak. Yerinde dönüşüm değil kentsel dönüşüm yapıyoruz."