Keçiören'de Karabağ Zafer Günü Anısına Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Keçiören'de Karabağ Zafer Günü Anısına Resim Sergisi Açıldı

Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen 'Keçiören'in Renklerinde Azerbaycan' sergisi, Azerbaycanlı ressam Pervana Aliyeva'nın eserleriyle sanatseverlerle buluştu. Sergi, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme mesajı da verdi.

08.11.2024 11:08  Güncelleme: 12:15
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı iş birliğinde, Karabağ'ın Zafer Günü dolayısıyla, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde resim sergisi açıldı.

Azerbaycanlı ressam Pervana Aliyeva'nın, 'Altın Çember' temalı 'Keçiören'in Renklerinde Azerbaycan' adlı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının bireysel çalışmalarının yanı sıra Azerbaycan kültürünü yansıtan eserlerinin de yer aldığı serginin açılışı, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dinara İzanova, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel bağları güçlendirme mesajı verildi.

"Azerbaycan ile ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var"

Programın açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, iki ülke arasındaki dostluk, tarih ve kültürel bağları vurgulayarak, "Azerbaycan deyince aklımıza ilk gelen söz 'İki devlet, tek millet' ifadesidir. Azerbaycan ile ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var. Karabağ'ın kurtuluşunun dördüncü yıl dönümünü kutluyorum. Keçiören Belediyesi olarak bütün Türk dünyası yetkililerinin projelerini kendi projemiz gibi görüyoruz, yapacağımız çalışmalarla birliğimizi daha güçlendireceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde yaşadığı zorlukları dile getiren Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, "Biz bağımsızlık mücadelemizde çok zor dönemlerden geçtik, çok büyük hüzünlerle karşılaştık, topraklarımız işgal altında kaldı, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Bu yaşananlar sırasında kimin dost olduğunu iyi tanıdık, Türkiye'nin desteği unutulmaz. Bugün, Karabağ'ın kurtuluşu olan bu özel günde bizleri buluşturan Keçiören Belediyesine ve sanatçımız Pervana Aliyeva'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ressam Parvana Aliyeva, eserlerini Azerbaycan için özel bir gün olan Karabağ Zafer Günü'nde sanatseverlerle buluşturan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sergi, 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Karabağ Zafer Günü Anısına Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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