Keçiören'de Kurban Bayramı Hazırlığı: Besicilerin Çadır Kuracakları Noktalar Kurayla Belirlendi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'da kurulan kurban pazarında besicilerin çadır kuracakları noktaların tamamı, canlı yayında noter huzurunda kurayla belirlendi.

Keçiören'de Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında besicilerin çadır kuracakları noktalar, noter huzurunda kurayla belirlendi. Altındağ 4. Noterliği Başkatibi Osman Sertaç Boztaş tarafından çekilen isimler ve çadır numaraları salonda yüksek sesle anons edilirken, çekiliş sonuçları kura komisyonu tarafından resmi kayıt altına alındı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen kura töreni, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Bedirhanoğlu ve Mehmet Aygün de törene katıldı.

Kura çekimi sırasında besicilere hitap eden Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Besicilerimizin talep ve ihtiyaçları personelimiz tarafından anında karşılanacak"

"Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın katkılarıyla Bağlum'da kurulumunu yaptığımız kurban satış alanımızdaki çadırların hak sahiplerine kura ile tahsisini gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Ankara Altındağ 4. Noterliği Başkatibi Sayın Osman Sertaç Boztaş ve sizlerin huzurunda adil, şeffaf bir şekilde yapılacak olan çekilişimiz aynı zamanda belediyemiz youtube kanalından canlı olarak da yayınlanmaktadır. Bayram öncesi gerekli tüm hazırlıkların yapılıp tüm önlemlerin alınacağı kurban satış alanımızda veteriner dışında zabıta, fen işleri, ulaştırma, destek hizmetleri, temizlik ve ilgili müdürlük personelimiz sürekli sahada görev alacaklardır. Alana giriş yapacak vatandaşlarımız ve siz değerli besicilerimizin talep ve ihtiyaçları görevli personelimiz tarafından anında karşılanacak ve bu sürecin en sağlıklı şekilde geçirilebilmesi için tüm adımlar hızlı bir şekilde atılacaktır. Tahsisini gerçekleştireceğimiz çadır yerlerinin siz besicilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, sizlerin ve tüm Keçiörenli hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Besicilere bilgi verildi

Keçiören İlçe Tarım Müdürü Ayşe Çırak da besicilere yönelik bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu. Çırak, ilçede yoğun hayvan hareketliliği yaşandığını ve bu nedenle denetimlerin artırıldığını belirtti. Kurban pazarına getirilecek hayvanların küpeli, pasaportlu ve aşılarının tam olması gerektiğini vurgulayan Çırak, özellikle il dışından gelen hayvanlar için veteriner sağlık raporlarının zorunlu olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllarda yaşanan şap hastalığı kaynaklı kayıplara dikkati çeken Çırak, bu yıl benzer sorunların yaşanmaması için kontrol noktalarına uğrama zorunluluğu ve belgelerde eksiklik olmaması gerektiğini hatırlattı. Kurallara uymayan hayvanların pazara alınmayacağını ya da kesime sevk edileceğini belirten Çırak, besicilerden hem halk sağlığı hem de ibadetin usulüne uygun yerine getirilmesi için hassasiyet göstermelerini istedi.