Pakistan Şehitleri Anma Töreni Keçiören'de Yapıldı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından bir askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 144'ü çocuk 150 Pakistan vatandaşı için düzenlenen anma töreni, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Her iki ülkenin şehitleri için yapılan saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Selçuk Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ve konsolosluk görevlileri katıldı.

"Barış ve kardeşlik hep galip gelsin"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğa vurgu yapan Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Bugün burada insanlık dışı saldırıda hayatını kaybeden masum şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Keçiören Belediyesi olarak Peşaver şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmayı, bu kardeşlik bağını daha da güçlendirecek adımlar atmayı bir görev olarak biliyoruz. Dostluğumuz daim olsun. Barış ve kardeşlik hep galip gelsin" dedi.

"Türk kardeşlerimizin yanında olmaya kararlıyız"

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ise "Öncelikle Keçiören Belediyesine bu programı düzenlediği için teşekkür ediyorum. On yıl önce barbarca gerçekleştirilen bu terör eyleminde Peşaver'de hayatını kaybeden çocukların anıları burada yaşatılıyor. Biz de Türk kardeşlerimizin terörle olan mücadelesinde yanında olmaya kararlıyız. Özellikle Keçiören Belediyesi'ne acılarımızı hatırladığı için minnettarız. Bizim Türkiye ile olan ilişkimiz bir kardeşlik ilişkisidir" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla program sona erdi.