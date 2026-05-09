Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Yöresel Lezzetler Festivali'ne Ziyaret

09.05.2026 09:49  Güncelleme: 12:04
Keçiören Fatih Stadyumu'nda düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yöresel Lezzetler Festivali, ziyaretçilerini kültürel ve yöresel lezzetlerle buluşturdu. Belediye Başkanı Mesut Özarslan etkinlikte yöresel ürünlerin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Fatih Stadyumu'nda düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yöresel Lezzetler Festivali'ni ziyaret etti.

Keçiören Fatih Stadyumu'nda düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yöresel Lezzetler Festivali ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde üç ilin kültürü, yöresel ürünleri ve halk oyunları vatandaşlarla buluşturuldu. Etkinliğe; Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ve Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz katıldı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Başkan Özarslan, kültürel ve sosyal zenginliklerin tanıtıldığı organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duydğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bizler biliyoruz ki Serhat illeri, bu ülkenin teminatıdır. Bu teminat, Anadolu coğrafyasını köklü değerlerimizle yaşatmamızı sağlayan bir teminattır. Bizler, milli ve manevi değerlerimizi her şeyin üstünde tutan bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar Cumhuriyet'in şehri Sivas'ta doğup büyümüş olsam da ceddim 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde Sivas'a gelip yerleşen bir Karslıdır. Bundan onur ve gurur duyuyorum. Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin kendine özgü kültür dokusu vardır. Bu dokular ve yöresel lezzetler günümüzde de yaşatılmaktadır. Bizim üzerimize düşen, Keçiören'imizde halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek ve halkın birliğini bütünlüğünü bir arada tutmaktır."

YÖRESEL LEZZETLERİN TADIMI YAPILDI

Başkan Mesut Özarslan, festival alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti, stantlardaki yöresel lezzetleri tattı. Özarslan, etkinliğin yöresel değerlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı. Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özarslan, bu tür organizasyonların kültürel ve sosyal değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Açılışın ardından Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Başkan Özarslan'a Türk bayraklı plaket takdim ederek programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlikte aşıkların atışması ve halk oyunları ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA

