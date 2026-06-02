Keçiören Zabıtası'na Mevzuat ve Uygulama Eğitimi

02.06.2026 10:16  Güncelleme: 11:02
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde zabıta personeline yönelik düzenlenen eğitim programında tebligat hukuku ve iş yeri açma prosedürleri örnek olaylar üzerinden interaktif olarak ele alındı.

Keçiören Belediyesi ile TBB iş birliğinde zabıta personeline yönelik üç gün süren kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç tarafından verilen eğitimde; zabıtanın görev ve yetkileri, iş yeri açma ve ruhsat süreçleri ile tebligat hukuku konuları detaylı şekilde ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda eğitimler interaktif yöntemlerle gerçekleştirilirken, personelin sahada karşılaştığı uygulamalara yönelik örnekler üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

ZABITANIN GÖREV ALANLARI VE SAHADAKİ UYGULAMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Eğitim programı kapsamında zabıta personeline, görev ve yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Kamu düzeninin sağlanması, denetim süreçleri, vatandaşla iletişim, iş yeri kontrolleri ve mevzuata uygun uygulamalar gibi başlıklarda detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimlerde özellikle sahada karşılaşılan örnek olaylar üzerinden uygulama yöntemleri anlatılarak, personelin çözüm odaklı yaklaşım geliştirmesine katkı sağlandı.

Zabıta memurları, günlük görev sırasında karşılaşabilecekleri hukuki ve idari durumlara ilişkin sorularını doğrudan uzmanına yöneltme fırsatı buldu.

RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ VE TEBGAT HUKUKUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ANLATILDI

Programın devamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yasal süreçler ile tebligat hukukuna ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. İş yeri açma süreçlerinde izlenmesi gereken prosedürler, denetim aşamaları, mevzuata uygunluk kriterleri ve resmi işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca tebligat hukukuna ilişkin yapılan bilgilendirmelerde, resmi bildirim süreçlerinde yaşanabilecek hataların önüne geçilmesi amacıyla uygulanması gereken yöntemler anlatıldı.

Ergün Kılıç, interaktif şekilde yürütülen program boyunca katılımcıların sorularını yanıtlayarak uygulamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

