Bunun adı saf kötülük! Kedinin başına poşet bağladılar

Haberin Videosunu İzleyin
22.10.2025 12:40
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir sokak kedisinin başına poşet geçirip bağladı. Kedi bir esnaf tarafından yakalanırken polisler kediye eziyet eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir esnaf başına poşet bağlanmış ve bu yüzden güçlükle yürüyüp yönün bulmaya çalışan bir kediyi fark etti.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Esnaf, kendisinden korkup kaçan kediyi yakalayıp kurtardı. Kediyi iş yerine getiren esnaf, tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise poşeti geçiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Gemlik, Bursa, Yaşam, kedi, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

