Bursa'nın Gemlik ilçesinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir esnaf başına poşet bağlanmış ve bu yüzden güçlükle yürüyüp yönün bulmaya çalışan bir kediyi fark etti.
Esnaf, kendisinden korkup kaçan kediyi yakalayıp kurtardı. Kediyi iş yerine getiren esnaf, tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise poşeti geçiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bunun adı saf kötülük! Kedinin başına poşet bağladılar - Son Dakika
