Kedi, Postanede Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

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BURSA'da bir kedi, postanede mahsur kalan yavru kediyi görüp kapıyı tırmaladı. Durumu fark eden yetkililer, yavru kediyi kapıyı açıp kurtarılırken, o anlar görüntülendi.

Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde yavru kedi, girdiği postanede mahsur kaldı. Bölgeye gelen yetişkin bir kedi, postanenin kapısını tırmalamaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Durumu fark eden yetkililer, postanenin kapısını açarak yavru kediyi kurtardı. PTT Bursa Başmüdürlüğü o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, 'PTT'nin En Sevimli Gönderisi: Kurtarılan Pati' başlığıyla paylaştı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,