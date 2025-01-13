Kedi, Postanede Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Kedi, Postanede Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Kedi, Postanede Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Bursa'da bir kedi, postanede mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için kapıyı tırmaladı. Yetkililer durumu fark edip yavru kediyi kurtardı. Bu anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu ile kaydedildi.

13.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:37
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BURSA'da bir kedi, postanede mahsur kalan yavru kediyi görüp kapıyı tırmaladı. Durumu fark eden yetkililer, yavru kediyi kapıyı açıp kurtarılırken, o anlar görüntülendi.

Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde yavru kedi, girdiği postanede mahsur kaldı. Bölgeye gelen yetişkin bir kedi, postanenin kapısını tırmalamaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Durumu fark eden yetkililer, postanenin kapısını açarak yavru kediyi kurtardı. PTT Bursa Başmüdürlüğü o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, 'PTT'nin En Sevimli Gönderisi: Kurtarılan Pati' başlığıyla paylaştı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kedi, Postanede Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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